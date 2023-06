Buhrufe nach dem Match Belarussin Sabalenka gewinnt brisantes Tennis-Duell

Die Belarussin Aryna Sabalenka hat das politisch brisante Tennis-Duell mit der Ukrainerin Jelina Switolina gewonnen und das Halbfinale bei den French Open erreicht. Die favorisierte Weltranglistenzweite setzte sich mit ihrem druckvollen Angriffsspiel am Dienstag 6:4, 6:4 gegen Switolina durch.

Nach der Partie gab Switolina ihrer Kontrahentin wie erwartet nicht die Hand. Ukrainische Profis verzichten wegen des russischen Angriffskrieges nach den Partien auf den sonst im Tennis üblichen Handschlag mit ihren Kontrahenten aus Russland und Belarus und posieren nicht für gemeinsame Fotos.

Nach dem Sieg wartete die 25 Jahre alte Sabalenka auf ihre Gegnerin am Netz, auch wenn Switolina schon zuvor angekündigt hatte, nicht von dieser Linie abzuweichen. Es gab Buhrufe von Zuschauern. „Sie ist so eine starke Gegnerin“, sagte Sabalenka. Die 28 Jahre alte Switolina hatte bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Oktober starke Leistungen gezeigt.

Tennis bei Tage

Alexander Zverev wird im Viertelfinale der French Open am Mittwoch erstmals seit der ersten Runde wieder tagsüber im Einsatz sein. Nach drei Auftritten in der sogenannten Night Session am Abend in Serie absolviert der Tennis-Olympiasieger die Partie gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry als dritte des Tages. Das geht aus den Ansetzungen der Organisatoren hervor. (dpa)