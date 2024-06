Can, Andrich oder Groß gegen Ungarn? Warum die Besetzung der Doppelsechs vielleicht noch nicht ganz geklärt ist

Den ersten Anruf hatte Emre Can noch verpasst. Als Julian Nagelsmann ihm am Mittwochmorgen schrieb, er solle doch schnell mal zurückrufen, erreichte Can wiederum den deutschen Bundestrainer nicht. Irgendwann klappte es aber doch mit der Kommunikation der Beiden, sodass der Nagelsmann Can von seiner kurzfristigen Nachnominierung in Kenntnis setzen konnte. „Ich war zu Hause in Dortmund mit meiner Frau, wir wollten gerade anfangen mit dem Frühstück“, erzählte Can am Sonntag. „Dann habe ich einen Anruf von Julian bekommen und dann hat er mich gefragt, ob ich Bock hab, mit dabei zu sein.“