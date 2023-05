Herthas letzte Heimspiele in einer Saison Choreografien, Provokationen, Ausrufezeichen

Das letzte Heimspiel der Saison steht für Hertha BSC an. Ein Sieg am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, live bei Sky) ist Pflicht, um weiter auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen. Hochspannung mit Finalcharakter beim Saisonausklang im eigenen Stadion, das gab es für Hertha in den letzten gut 25 Jahren oft, egal ob das letzte Spiel vor eigenem Publikum am 33. oder am 34. Spieltag stattfand.