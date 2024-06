Comeback in der Nationalmannschaft Ist Manuel Neuer gut genug für die EM?

Manuel Neuer machte seinem Ruf alle Ehre. Der Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft befand sich weit vor seinem Tor, nur einen Sprung von der Mittellinie entfernt. Manu, der Libero eben. Neuer zeigte, wie viel Fußballer immer noch in ihm steckt. Er lupfte den Ball mit beachtlicher Eleganz über den ukrainischen Angreifer hinweg und ließ ihn einfach ins Leere laufen.

So weit, so gut. Nur spielte Neuer den Ball eben nicht zu einem seiner Mitspieler. Der Ball landete bei Andriy Jarmolenko, der seinen Kollegen Artem Dowbyk umgehend auf die Reise Richtung leeres deutsches Tor schickte. Dass Dowbyk, zwei Minuten vor dem Ende des Spiels und beim Stand von 0:0, im Abseits stand, war ein großes Glück für Manuel Neuer.

„Generell war die Position sehr richtig von Manu“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem torlosen Unentschieden der Nationalmannschaft gegen die Ukraine im vorletzten EM-Test. „Wenn er da nicht mitspielt, ist es ein deutlich größerer Fehler mit wahrscheinlich schwerwiegenden Folgen.“

Möglicherweise ist Nagelsmann in dieser Angelegenheit, nun ja, ein bisschen voreingenommen. Bereits Anfang des Jahres hat er sich festgelegt, dass Neuer seine Nummer eins bei der Europameisterschaft in Deutschland sein wird, trotz dessen langer Verletzungspause. In den Tagen der Vorbereitung auf das Heimturnier hat der Bundestrainer noch einmal bekräftigt, dass er keinen Grund sehe, von dieser Entscheidung abzuweichen.

Ich habe großes Vertrauen in ihn, weil er nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt ist. Bundestrainer Julian Nagelsmann über Manuel Neuer

Am Montagabend in Nürnberg stand Manuel Neuer nach exakt 550 Tagen erstmals wieder im Tor der Nationalmannschaft. „Ein wunderschönes Gefühl“ sei das gewesen, sagte er nach seinem 118. Länderspiel. „Ich hab’s auf jeden Fall vermisst.“ Bei der WM in Katar, im finalen Gruppenspiel gegen Costa Rica, hatte er zuletzt für das deutsche Team gespielt. Danach brach er sich bei einem Skiunfall den Unterschenkel und fiel zehn Monate aus.

„Er hat eine gute stabile Saison gespielt in Anbetracht dessen, was da war“, hat Bundestrainer Nagelsmann vor dem Spiel gegen die Ukraine gesagt. „Am Ende habe ich großes Vertrauen in ihn, weil er nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt ist, fußballerisch, aber auch, was das Halten angeht.“

Aussagen wie diese waren in Deutschland lange Common Sense, doch die Neuer-Mania ist in den vergangenen Jahren deutlich abgeflaut. Sascha Felter, der den Blog und Podcast „Keeperanalyse“ betreibt, hat vor kurzem getwittert: „Rein sportlich gibt es derzeit keinen Grund, wieso Neuer bei der EM im Tor stehen sollte.“ Das war noch vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga, als der FC Bayern München durch ein 2:4 in Hoffenheim Platz zwei verspielte und Neuer drei der vier Hoffenheimer Tore durch seine Fehler begünstigte.

Fataler Fehler. Weil Manuel Neuer den Ball nicht zu packen bekam, konnte Joselu im Halbfinale der Champions League für Real treffen. © AFP/THOMAS COEX

Neuer hat immer auch von seiner Aura, vom Ruf der Unverwundbarkeit, gelebt. Aber diese Aura schwindet. Im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ließ der inzwischen 38 Jahre alte Torhüter einen Ball aus den Fingern flutschen und verschuldete so das Ausscheiden seiner Mannschaft. In der Bundesliga wiederum leitete Neuer, der immer für seine überragenden fußballerischen Fähigkeiten gefeiert wurde, in der abgelaufenen Saison vier Gegentore mit Fehlpässen ein.

Seine Statistiken waren zuletzt generell nicht gut. In der vergangenen Spielzeit hat Neuer nur 64,5 Prozent der Torschüsse abgewehrt; damit belegte er unter den 18 Stammtorhütern der Bundesliga lediglich Platz zwölf. Angesichts der Qualität der Chancen, die die Abwehr der Bayern zugelassen hat, hätte Neuer 29,1 Gegentore kassieren dürfen; tatsächlich waren es 33. „Er wird eine sehr gute EM spielen, da bin ich mir sicher“, sagt Bundestrainer Nagelsmann. „Da ist mir relativ egal, wie die Statistiken sind. Ich weiß, dass die Statistik nach der EM gut sein wird.“

Neuers Konkurrent Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona kommt inzwischen in allen Parametern auf bessere Werte, selbst bei der Passquote, obwohl das Spiel mit dem Fuß als Neuers Paradedisziplin gilt. Einen echten Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition hat Nagelsmann trotzdem nicht zugelassen.

Das war schon unter seinem Vorvorgänger Joachim Löw bei der WM 2018 so, als Neuer nach einem Mittelfußbruch und einem Jahr Zwangspause erst auf den letzten Drücker wieder fit wurde und trotzdem ganz selbstverständlich in Russland im Tor stand.

Von Neuers Auftritt gegen die Ukraine am Montagabend durften sich sowohl seine Jünger als auch seine Kritiker bestätigt fühlen. Die Bälle, die auf sein Tor kamen, parierte er mit der ihm eigenen Souveränität. Aber – so die Skeptiker – was nützen all die Paraden, wenn er dann kurz vor Schluss doch wieder entscheidend patzt? Siehe Madrid. Julian Nagelsmann sagte: „Er hat ein gutes Spiel gemacht, find’ ich.“