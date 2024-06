Das DFB-Team in der Einzelkritik Rüdiger als Türsteher, Schlotterbeck als Wegweiser und Havertz mit Präzision

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft im eigenen Land das Viertelfinale erreicht. Durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Dänemark sicherte sich der Gastgeber den Einzug in die nächste Runde, in der Spanien oder Georgien der Gegner sein wird. Die deutschen Spieler in der Einzelkritik.

Manuel Neuer

Musste in der letzten Minute der ersten Hälfte erstmals eingreifen, als er sich bei einem gefährlichen Konter der Dänen Rasmus Höjlund entgegenstürzte. Sonst mit den Händen kaum gefordert. Erlaubte sich dafür wieder einige Ungenauigkeiten mit den Füßen.

Joshua Kimmich

Nahm in der vierten Minute eine Anleihe beim Eishockey, als er mit einem Bodycheck gegen Andreas Skov Olsen seinem Kollegen Nico Schlotterbeck den Weg freiräumte. Weil der Schiedsrichter sich dafür entschied, die Fußballregeln anzuwenden, zählte das vermeintliche 1:0 der Deutschen nicht.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark. © dpa/Bernd Thissen

Kurz darauf zwang Kimmich Kasper Schmeichel im dänischen Tor mit einem Distanzschuss erstmals zum Eingreifen. In der Defensive nur phasenweise gefordert. Und kurz vor der Pause überfordert, als er vom dänischen Mittelstürmer Höjlund problemlos überlaufen wurde.

Antonio Rüdiger

Nach der Zerrung aus dem Spiel gegen die Schweiz rechtzeitig wieder fit geworden. Hatte seine erste gute Szene in der Offensive, als er mit einem Diagonalpass aus dem Mittelfeld eine gute Chance von Kai Havertz einleitete.

In der Defensive, seinem eigentlichen Fachgebiet, robust und resolut wie ein Türsteher im angesagtesten Club der Stadt. Ließ sich einmal von Christian Eriksen austanzen, klärte dann aber im Nachfassen zur Ecke.

Nico Schlotterbeck

Ersetzte in seinem Heimstadion den gelbgesperrten Jonathan Tah und erwies sich als erwartet ortskundig. Fand gleich zu Beginn, nach Ecken von Toni Kroos, zweimal den Weg zu gefährlichen Kopfbällen. Den einen lenkte Schmeichel gerade noch um den Pfosten, den anderen wuchtete er ins Tor. Doch das vermeintliche 1:0 zählte nicht. Kannte dafür den kürzesten Weg zum 2:0, als er mit einem Pass aus dem linken Fußgelenk Jamal Musiala auf die Reise schickte.

Hojlund lässt Schlotterbeck aussteigen. © AFP/OZAN KOSE

Auch im eigenen Strafraum mit allen Trampelpfaden vertraut. Hatte aber auch einmal Glück, als er vor dem eigenen Tor auf den Ball trat, stolperte und Höjlund so einen Abschluss gestattete, der zum Glück für Schlotterbeck am Außennetz landete.

David Raum

Bildete im Vorrundenspiel gegen die Schweiz beim späten Ausgleich ein kongeniales Duo mit Niclas Füllkrug, dem Abnehmer seiner präzisen Flanke. Gegen die Dänen feierte der Leipziger sein Startelfdebüt, allerdings als Uno, ohne Füllkrug nämlich. Zeigte gleich nach der Gewitterpause, dass er den Ball auch präzise auf Kai Havertz flanken kann. Mit viel Eifer unterwegs, trieb selbst die Balljungen zu Höchstleistungen.

Robert Andrich

Rutschte einmal im Mittelfeld aus und verlor den Ball – und das noch bevor der große Regen kam. Kurz darauf fuhr er sein Bein gegen Maehle aus und verursachte damit kurz vor dem eigenen Strafraum einen Freistoß für die Dänen. Sonst erledigte er seine Defensivaufgabe mit der nötigen Sorgfalt.

Toni Kroos

Verfehlte mit seinem Passspiel erneut die 100-Prozent-Quote. Verfehlte sie erneut denkbar knapp. Glänzte mit präzisen Standards, so bei den ersten beiden Ecken, die wie von einem Navigationsgerät gelenkt den Weg auf den Kopf von Nico Schlotterbeck fanden.

Leroy Sané

Stand nach drei Einwechslungen erstmals von Anfang an auf dem Rasen. Sollte mehr Tiefe ins deutsche Spiel bringen. Tat das nach 15 Minuten zum ersten Mal – und wurde gleich durch ein Foul gestoppt.

Leroy Sané beim Antritt. © IMAGO/NurPhoto/Jose Breton

Beim zweiten Tiefenlauf verhedderte er sich in den eigenen Füßen. Vergab nach etwas mehr als einer Stunde mit großer Fahrlässigkeit die Chance zum 2:0. Insgesamt ein dezenter Auftritt.

Ilkay Gündogan

Begann mit großer Spielfreude, hatte im weiteren Verlauf allerdings keinen allzu großen Einfluss mehr auf das deutsche Offensivspiel und wurde – zusammen mit Andrich – als erster deutscher Spieler ausgewechselt.

Jamal Musiala

Ist Beifall gewohnt. Bekam auch in der zweiten Halbzeit wieder Szenenapplaus, allerdings für eine Grätsche, mit der er einen dänischen Angriff unterband. Kurz darauf, nach vielen versandeten Dribblings, beseitigte er mit seinem dritten Turniertreffer die letzten Zweifel am Einzug ins Viertelfinale.

Kai Havertz

Bekam – gegen die Stimme des Volkes – erneut den Vorzug vor Niclas Füllkrug. Bewegte sich viel und gut zwischen den Linien, zeigte aber auch die Qualitäten eines echten Mittelstürmers, als er nach zehn Minuten einen weiten Diagonalball von Antonio Rüdiger schnörkellos aufs dänische Tor brachte, jedoch an Schmeichel scheiterte.

Kurz vor der Pause demonstrierte er dann, warum das Volk lieber Füllkrug als Mittelstürmer gesehen hätten: als er den Ball nach Raums perfekter Flanke genau in Schmeichels Arme köpfte. Beim Elfmeter zum 1:0 dann mit der nötigen Präzision. Härter am Pfosten geht nicht.

Emre Can

Ersetzte nach etwas mehr als einer Stunde Robert Andrich und übernahm dessen Position im defensiven Mittelfeld. Vielleicht dachte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass es kein Nachteil sein könnte, noch einen Dortmunder mit Ortskenntnis auf dem Rasen zu haben.

Niclas Füllkrug

Ist ebenfalls Dortmunder und durfte ebenfalls nach 63 Minuten aufs Feld, obwohl die Deutschen zu diesem Zeitpunkt schon 1:0 führten und anders als gegen die Schweiz gar nicht zwingend ein Tor brauchten. In der Schlussphase kamen auch noch Florian Wirtz (für Musiala), Benjamin Henrichs (für Raum) und Waldemar Anton (für Sané) ins Spiel.