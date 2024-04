Das furiose Comeback des Ruben Schotts „Mit Schmerztablette und 8500 Zuschauern ging es irgendwie“

Fokussierte Angespanntheit – so beschreibt Ruben Schott seine aktuelle Gemütslage. Der Kapitän der BR Volleys könnte am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle (Spielbeginn: 16 Uhr) mit seiner Mannschaft zum 14. Mal den Meistertitel gewinnen – vorausgesetzt, dass sie das entscheidende fünfte Spiel der Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen für sich entscheiden.