„Deutsche Spieler sind Identifikationsfiguren“ Wie sich die BR Volleys neu aufstellen wollen

Es war womöglich der stärkste Kader aller Zeiten. So zumindest hatte der Bundesligist BR Volleys die eigene Mannschaft zu Beginn der Saison angepriesen. Das lag an der individuellen Qualität der Spieler, aber auch im harmonischen Zusammenspiel. Viele Spieler kannten sich seit Jahren und waren gut aufeinander abgestimmt.

Und doch haperte es immer wieder an Spielsicherheit und Konstanz, das zeigte sich nicht zuletzt in der Finalserie, die Berlin nur knapp mit 3:2 gegen den VfB Friedrichshafen gewann. „Wir müssen uns viele Fragen stellen, die Saison richtig analysieren und entsprechend handeln“, hatte Manager Kaweh Niroomand bereits angekündigt.

Nun hat der Verein bei der Saisonabschlussfeier die ersten Abgänge und Neuzugänge bekannt gegeben. Anders als im vergangenen Jahr stehen grundlegende Veränderungen bevor. Mehrere Stammspieler werden den Verein verlassen. Überdies gibt es einen Rückkehrer und ein neues Konzept.

Diagonalangriff

Insbesondere der tschechische Diagonalangreifer Marek Sotola hat sich zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Der 25-Jährige unterschrieb 2021 seinen Vertrag, damals noch als Ersatz für den US-Amerikaner Benjamin Patch. Schnell stellte er seine beeindruckende Durchschlagskraft unter Beweis und glänzte obendrauf in Block und Aufschlag.

Nun verlässt er die Volleys. Für den Klub wiegt der Verlust schwer, denn eigentlich wäre sein Vertrag erst 2025 ausgelaufen. „Nicht alles Schöne dauert ewig und es bedeutet, dass ein großartiges Kapitel meiner Karriere endet“, lauteten Sotolas Abschiedsworte. „Die Volleys haben einen besseren Menschen und einen besseren Spieler aus mir gemacht.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zweiter Diagonalangreifer war Daniel Malescha, der aus gesundheitlichen Gründen mehrere Wochen ausfiel. „Aber in der nächsten Saison wird er hoffentlich einen Angriff auf die Starting Six starten“, prophezeite Hallensprecher Karsten Holland.

Außenangriff

Die Außenposition war in dieser Saison mit Timothée Carle, Cody Kessel, Robert Täht und Ruben Schott stark besetzt. Carle, der immer wieder mit seinen Angriffen überzeugte, hat seinen Abschied bereits vor einiger Zeit verkündet. Nach vier Jahren in Berlin wird er in die polnische Liga wechseln.

Ich bewahre mir die großartigen Erinnerungen an Berlin. Timothée Carle, Außenangreifer

Der Abschied fiel ihm sichtlich schwer. „Das ist sehr emotional für mich“, sagte Carle. „Ich bin glücklich, dass wir den Titel noch einmal geholt haben. Aber es ist traurig, sich jetzt verabschieden zu müssen. Ich bewahre mir die großartigen Erinnerungen an Berlin.“

Tagesspiegel Unterwegs Newsletter Tagesspiegel Unterwegs liefert Inspirationen und Geheimtipps, empfiehlt kleine Reiseziele, Spaziergänge und Genussorte. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Kapitän Schott, der sich bei den Fans großer Beliebtheit erfreut, wird bei den Volleys bleiben. Der gebürtige Berliner hat seinen Vertrag bereits bis 2027 verlängert. Im Sommer wird er mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter Cody Kessel. Er schlägt seit nunmehr fünf Jahren für die Volleys auf, hat mit dem Team schon zahlreiche Trophäen gewonnen. Der 32-Jährige hat sich nicht nur in den Elementen Angriff und Abwehr hervorgetan. Überdies brachte er immer wieder neue Energie aufs Spielfeld und trug zur guten Stimmung bei.

Zuspiel

Im Zuspiel hat sich in dieser Saison deutschlandweit Johannes Tille hervorgetan. Der 26-Jährige wechselte 2022 nach Berlin und wird auch weiterhin bleiben – für den Verein ein Stück Konstanz in Zeiten des Umbruchs.

Der zweite Zuspieler Leon Dervisaj wird den Verein hingegen verlassen. „Er muss jetzt den nächsten Schritt machen und zu einem Verein gehen, wo er Stammspieler sein kann“, so Niroomand.

Libero

Unerwartet kam der Abschied von Satoshi Tsuiki. Nach zwei Jahren verlässt er die Volleys aus „privaten Gründen“. „Ich konnte es mir kaum vorstellen, als ich das gehört habe. Aber unser Libero hat tatsächlich drei kleine Kinder“, so Niroomand. „Auch er wird sich einen anderen Verein suchen.“

Satoshi Tsuiki (rechts) zeigte als Libero viele spektakuläre Rettungsaktionen. © dpa/Andreas Gora

Mittelblock

Zum ersten Mal verpflichtete der Verein in dieser Saison statt drei Mittelblocker sogar vier Spieler auf dieser Position. Der Australier Nehemiah Mote tat sich nicht nur sportlich hervor. Zudem unterstützt er den Verein als Mitglied des Mannschaftsrates – so auch nach dem Sommer. Ebenso bleibt Tobias Krick, der zwar immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, aber in der Finalserie überzeugte.

Mehr Nachwuchs- und Nationalspieler

In der kommenden Saison will der Verein indes auf ein neues Konzept setzen: mehr Nachwuchsspieler und mehr deutsche Nationalspieler. In diesem Rahmen kommt Djifa Amedegnato als Zuspieler. Der 20-Jährige hat zuletzt für die Netzhoppers Königs Wusterhausen gespielt und soll von Johannes Tilles Erfahrung profitieren. „Damit er vielleicht in zwei oder drei Jahren erster Zuspieler ist“, sagte Niroomand.

Außerdem werden künftig die Nationalspieler Moritz Reichert (Außenangriff) und Florian Krage (Mittelblocker) für Berlin aufschlagen. Reichert spielte bereits von 2018 bis 2020 in Berlin und kehrt nun aus Frankreich zurück. „Wir wollen, so weit es geht, deutsche Spieler verpflichten, denn das sind Identifikationsfiguren“, erklärte Niroomand. Und wie lange bleibt er selbst noch in seiner Position als Manager? „Die Volleys sind mein dritter Sohn und ich habe auf diese Frage keine Antwort. Das ist die Wahrheit.“