Das „Jahrhunderttalent“ von Hertha BSC „Ich wollte nur noch nach Hause, am Ende war ich krank“

Max Nitschke ist mit 25 Jahren ein glücklicher Mann. Er ist verheiratet und vor wenigen Monaten Vater geworden. Er ist angestellt bei einer Bank und seiner Leidenschaft, dem Fußball, kann er beim Fünftligisten FC Grimma, wo er mit seiner Familie lebt, nachgehen. „Es läuft alles super. Die Wege hier in Grimma sind kurz, deswegen klappt das auch trotz der väterlichen Verpflichtungen, wenn wir viermal in der Woche trainieren“, erzählt er.

Nitschke hat ein feines Füßchen, wie man im Fußballerjargon sagt. Er spielt im offensiven Mittelfeld, er ist schnell und hat eine herausragende Technik. Dass er eine besondere Begabung hat, das ist vor vielen Jahren schon dem Berliner Traditionsverein Hertha BSC aufgefallen. Nitschke, der damals noch Kessler hieß, war gerade mal elf Jahre alt, als ein Hertha-Trainer bei einem Jugendturnier in Leipzig auf ihn aufmerksam wurde. Nitschke schoss reihenweise Tore für seinen damaligen Klub Lokomotive Leipzig.

Dann, im Jahr 2011, sollte schnell das folgen, was sich für Nitschke zu einer traurigen Episode in seinem Leben entwickelte: der Wechsel zu Hertha BSC. Wenn Nitschke heute zurückblickt, hat er eine ambivalente Sicht auf diesen Abschnitt seines Lebens. „Es war ja eine große Ehre für mich und meine Eltern damals“, sagt er. Hertha sei nun einmal eine große Adresse. Von daher könne er Hertha keinen Vorwurf machen. Nitschke sagt aber auch: „Für mich war das damals schon brutal. Mit elf Jahren habe ich wahrscheinlich nicht wissen können, was alles auf mich zukommen kann.“

Dieser Satz steht für die Kernproblematik im Umgang mit jungen Talenten, nicht nur im Bereich des Sports.

Die Geschichte von Max Nitschke ist aber nicht nur eine über das harte Geschäft des Fußballs mit Minderjährigen. Sie erzählt auch von den skandalösen Verquickungen des professionellen Fußballbetriebes mit der Politik, auch von Steuergeldern, die indirekt für die Interessen der millionenschweren Klubs eingesetzt werden.

Bekannt gemacht hat sie Rüdiger Barney. Der 75-Jährige hat vor wenigen Wochen sein Buch „Ein bequemes System macht bequem – Eliteschulen des Sports im Fokus“ im Rediroma-Verlag herausgebracht. Barney ist ein bekannter Name im Berliner Sport. Jahrelang war der promovierte Sporthistoriker Leiter der Poelchau-Sportschule in Berlin, ehe er 2013 pensioniert wurde.

Im Jahr 2011 – Barney erinnert sich auch anhand vieler Dokumente – waren ihm mal wieder die Grenzen seiner Entscheidungsbefugnis, wie die Dinge an seiner Schule zu laufen haben, aufgezeigt worden. „Es war von einem Jahrhunderttalent die Rede“, erzählt Barney dem Tagesspiegel. „Und das sollte auf Biegen und Brechen an unsere Schule kommen“.

Die Poelchau-Sportschule war (und ist) die logische Wahl für Hertha. Sie befindet sich im Olympiapark, dort wo Hertha trainiert und spielt – und wo auch die Hertha-Akademie beheimatet ist. Zudem ist sie seit 2006 eine Eliteschule des Sports, seit 2008 ist sie außerdem als „Eliteschule des Fußballs“ fest mit Hertha als Partner verbunden. Die Schule ermöglicht den Talenten, den Stundenplan so zu gestalten, dass der Fokus auf den Sport möglich ist. Was in dem Zusammenhang nicht unbedeutend ist: Den Steuerzahler kostet die Schule pro Platz deutlich mehr Geld als der Platz an einer herkömmlichen Schule.

Das Internat war nicht vorbereitet

Etliche Hertha-Talente sämtlicher Altersklassen besuchen sie inzwischen. Im Jahr 2011, als Max Nitschke nach Berlin kam, war dies aber noch anders. Von den ganz jungen Hertha-Kickern kamen viele aus Berlin oder der unmittelbaren Region. Das Hertha-Internat war damals auf Jungen in dieser Altersklasse nicht vorbereitet. Nitschke erinnert sich noch an die Gespräche mit den Hertha-Verantwortlichen. Seinen Eltern und ihm sei mitgeteilt worden, dass er nicht der einzige in seiner Altersklasse wäre. Hertha sei noch an einem gleichaltrigen Talent aus Dresden dran, das zur Hertha-Akademie kommen solle. „Doch der kam dann nicht. Die Nächstaltrigen waren 16.“

Es hat sich angefühlt wie im Gefängnis. Max Nitschke, ehemaliger Jugendspieler von Hertha BSC

Nitschke hat auch ein paar schöne Tage bei Hertha erlebt. „Wir waren mal im Tropical Island und auch Pal Dardai war nett. Er hat mich mal mitgenommen zu seinen Söhnen.“ Überhaupt habe er tolle Menschen kennengelernt, die ihm ans Herzen gewachsen seien.

„Doch das Problem war der Alltag“, erzählt er. Die Bezugspunkte zu Gleichaltrigen hätten ihm gefehlt. Außerdem habe er sich außerhalb des Trainingsgeländes nur mit einem Erwachsenen aufhalten dürfen. „Es hat sich angefühlt wie im Gefängnis. Die Schranke am Schenckendorffplatz durfte ich allein nicht überqueren.“

Was soll ein elf Jahre altes Kind machen an einem Ort ohne Gleichaltrige, ohne Eltern? „Ein bisschen vegetierte ich da vor mich hin. Manchmal beim Training bei den Profis zuzuschauen, war schön. Aber das reichte natürlich nicht“, sagt er.

Max Nitschke (l.) spielt inzwischen beim Oberligisten FC Grimma. © Promo

Und dann war da der Leistungsdruck. „Die Erwartungen an mich waren natürlich hoch“, erzählt Nitschke. „Und natürlich hat es mir nicht geholfen, dass Hertha mich als Jahrhunderttalent angepriesen hat.“ Irgendwann sei es ihm nicht mehr gutgegangen. „Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich psychosomatische Probleme hatte. Jedenfalls litt auch meine sportliche Leistung darunter.“

Aufnahme an vielen Bewerbern vorbei

Nach einem halben Jahr, Nitschke war inzwischen zwölf Jahre alt, endete seine Zeit bei Hertha. „Es war in beiderseitigem Einvernehmen. Ich wollte nur noch nach Hause, am Ende war ich krank und mental am Ende.“ Nitschke vermutet, dass der Klub ihn auch deshalb so hoch angepriesen habe, um seinen Wechsel vorantreiben zu können. Vorantreiben auch bei den Berliner Behörden.

Hier kommt Rüdiger Barney ins Spiel. Er war zu jener Zeit Leiter der Poelchau-Schule. Barney kann sich noch gut an Nitschke erinnern, bis heute pflegt er regelmäßigen Kontakt zu ihm. „Mich hat an der Sache von Anfang an die Bezeichnung Jahrhunderttalent gestört“, sagt er. „Und für mich zeichnete sich damals schon ab, dass der Fußball zunehmend bestimmen wollte, wie die Dinge an meiner Schule zu laufen hatten.“

Eine unrühmliche Rolle spielte hierbei die Senatsbildungsverwaltung. So erfolgte die Aufnahme von Nitschke an vielen Schulplatz-Bewerbern vorbei, die sich anders als Nitschke schon einem Sichtungsverfahren gestellt hatten. Barney und seine Kollegen hatten dabei früh ihre pädagogischen Bedenken deutlich gemacht. Sie fanden, dass die Peer-Group für Nitschke fehlte und die Erwartungshaltung an den Jungen zu groß sei.

Die Schulverwaltung beugte sich den Interessen von Hertha BSC. „Wenn Hertha ihn doch unbedingt will – sonst kauft ihn ein anderer Verein und Berlin geht das Talent verloren. Die Aufnahme erfolgt zum Wohle des Landes Berlin“, schrieb ein Sportreferent der Bildungsverwaltung an Barney.

Die pädagogische Sichtweise der Schule hat immer wieder zu Reibungspunkten mit dem Leistungssport geführt. Rüdiger Barney, ehemaliger Leiter der Poelchau-Schule

Nicht nur bei Nitschke wurden die pädagogischen Bedenken von vermeintlich höheren sportlichen Interessen verdrängt. Nico Schulz, der es nicht nur zum Hertha-Profi, sondern auch zum Nationalspieler gebracht hat, besuchte ebenfalls die Poelchau-Schule. Doch Hertha war offenbar mit dem Umgang des Talents nicht zufrieden, wie ein Schreiben von Barney Anfang 2012 an das Bildungsreferat deutlich macht. Eine „schulische Eliteförderung ist nicht im erforderlichen Maße von der Schule organisiert worden“, zitiert der damalige Schulleiter Hertha.

Barney selbst verteidigt darin sich und seine Kolleginnen und Kollegen, dass Nico Schulz ein eher leistungsschwacher Schüler gewesen sei. Eine Schulzeitstreckung in der Oberstufe auf drei Jahre habe man daher empfohlen. „Dies hätte Nico sowohl im zeitlichen Raster als auch in schulischer Hinsicht größere Freiheiten ermöglicht.“ Der Vorschlag wurde aber aus unbekannten Gründen nicht angenommen.

„Der Sport will bestimmen, was an der Schule passiert“

Die Schule stellte auf Druck von außen und gegen die eigenen pädagogischen Überzeugungen eine Karriereplanung für zwei Jahre auf. Barney konstatiert in dem Schreiben am Ende: „Die pädagogische Sichtweise der Schule hat immer wieder zu Reibungspunkten mit dem Leistungssport geführt. Hierzu ist anzumerken, dass eine Schule ohne eigene pädagogische Sichtweise ihren Auftrag verfehlt.“

Wenn Barney heute auf die Zeit zurückblickt, ist seine Meinung keine andere als damals. „Der Sport, insbesondere der Fußball, wollten mehr und mehr bestimmen, was an der Schule passiert.“ Das habe er sich nicht gefallen lassen.

Und wie ist es heute? „Der Leitung der Schule mangelt es an der notwendigen Eigenständigkeit und Kreativität“, behauptet Barney. Sein Nachfolger Matthias Rösner sieht das anders. Das Buch und die Aussagen von Barney würden an der Poelchau-Schule keine Resonanz erfahren, sagt er dem Tagesspiegel. Zur Hertha-Akademie habe man ein partnerschaftliches Verhältnis. Von Bevormundung durch Sport und Politik könne keine Rede sein.

Es sind inzwischen viele Jahre ins Land gezogen, seit Max Nitschke Hertha wieder verlassen musste, beziehungsweise: durfte. Der Kampf um die besten Talente ist inzwischen noch größer geworden. Die Geschichte von Nitschke ist ein mahnendes Beispiel und sicher nicht das einzige, das zeigt, wie die Förderung eines Talents nicht ablaufen sollte – auch wenn Max Nitschke heute noch sagt: „Ich bin Hertha dankbar für die Chance.“ Vermasselt haben sie viele, nur einer nicht: der elf Jahre alte Max Nitschke.