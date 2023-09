„Das kam nicht aus dem Nichts“ Alba-Manager Baldi über den WM-Titel der deutschen Basketballer

Herr Baldi, immer noch euphorisch?

Auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie das Team gespielt hat, das war fantastisch. Mich hat der Erfolg total glücklich gemacht. Ich denke dabei auch an jene Ehrenamtlichen, die zum Beispiel am Anschreibertisch in irgendwelchen leeren Hallen sitzen und sich fragen: Was mache ich hier eigentlich beim Basketball?