Das nächste Ziel ist die Meisterschaft Die Handballer des VfL Potsdam schaffen den Aufstieg in Liga eins

„Wer zuerst geht, verliert, hat sie dann abends skandiert. Aus uns’rem Tee wurde Bier ... Ich hab sie tanzen geseh’n“ schallte es am Samstagabend durch die Arena am Luftschiffhafen. Mittlerweile ist das Lied „Cordula Grün“ eine stetige Begleitung der Potsdamer Handballer geworden. Bei jedem Sieg wurde dazu in der Kabine mitgesungen und gefeiert.

Da war es nur logisch, dass Liedermacher Josh auch dann ertönte, als sich der VfL mit einem famosen 43:28-Sieg gegen den TV Großwallstadt am Samstagabend vorzeitig den Aufstieg in die Erste Bundesliga sicherte. „Einfach nur wahnsinnig geil, was wir hier geschafft haben“, freute sich Mittelmann Moritz Sauter.

Toptorschütze Max Beneke gab zu, dass „es wohl noch ein paar Tage, wenn nicht Wochen braucht“, bis er alles realisierte habe und Schlussmann Lasse Ludwig sprach von einem „Ausnahmezustand“, der dafür gesorgt hatte, dass sich an die 2000 Menschen in der Halle zur Unterstützung eingefunden hatten.

24 Spiele war der VfL Potsdam zwischenzeitlich ungeschlagen.

Egal wo, überall wurde nach Fotos und Autogrammen gefragt, wurde gratuliert und gejubelt, roch es nach einer Mischung aus Champagner und Schweiß, die in ihrer süßlichen Art passend das gerade Geschehene zusammenfasste. Denn irgendwie war es nur eine Frage der Zeit, bis das Team von Trainer Bob Hanning diesen historischen Tag der Vereinsgeschichte feiern konnte.

Zwischenzeitig 24 Spiele ungeschlagen marschierte die jüngste Mannschaft der Liga in ihrer erst zweiten Zweitliga-Saison allen Zweiflern und Verletzungen zum Trotz durch das Handballjahr – und genauso verlief es gegen Großwallstadt. Obwohl alle Spieler ihre Anteile bekamen, lag der VfL schon zur Pause mit neun Treffern in Front.

Die Jungs haben das herausragend gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf jeden Einzelnen. Wie das hier zusammengewachsen ist, das ist ein Märchen. Bob Hanning, Trainer des VfL Potsdam

In der zweiten Halbzeit stieg der Vorsprung gegen den ohne zahlreiche Verletzte angereisten Traditionsklub aus Unterfranken dann zwischenzeitlich auf plus 16 – und die Feierstimmung gleichermaßen. „Wir wollten das heute zu unserem Moment machen“, erklärte Hanning nach Abpfiff inmitten der jubelnden Menge, selbst schon mehrfach ins Champagnerbad eingetaucht. „Die Jungs haben das herausragend gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf jeden Einzelnen. Wie das hier zusammengewachsen ist, das ist ein Märchen.“

Die Vorbereitungen für Liga eins laufen schon

Der Geschäftsführer der Füchse, der die Potsdamer seit 2021 coacht, hat an diesem Prozess einen nicht geringen Anteil. Aufbauend auf der Jugendarbeit der Berliner und auf der von ihm einst schon im Nachwuchs angeleiteten Generation, die im vergangenen Sommer maßgeblich war, damit die U21-Weltmeisterschaft für Deutschland vergoldet werden konnte, wurde in Brandenburg ein Kader geformt, der den Großen und Erfahrenen getrotzt hat.

Bob Hanning (2. v. l.) ist seit 2021 Trainer des VfL Potsdam. © IMAGO/Jan Huebner

„Das ist überragend, was wir uns hier erarbeitet haben. Wir verstehen uns alle einfach auf und neben der Platte“, erläuterte Ludwig, der mit 15 Jahren von Baden nach Berlin gewechselt war und seither mit Hanning den Erfolgsweg bestritt. „Wir haben es geschafft, unsere individuelle Klasse zu einer mannschaftlichen Leistung zu formen. Das führte dazu, dass wir Sicherheit haben und vor Selbstbewusstsein strotzen und gleichzeitig den Spaß und eine gewisse Lockerheit nicht verlieren.“

All das kommt mittlerweile auch in der Stadt an, führte dazu, dass die Halle bei den Spielen voller wurde. Und wenngleich es immer noch Luft nach oben gibt – mit hochklassigen Gegnern wie Magdeburg und Berlin, Kiel und Flensburg, die nun im nächsten Jahr hier gastieren, dürfte der nächste Schritt nicht lange auf sich warten lassen. Erst recht nicht, wenn die Mannschaft weiter mit so viel Leidenschaft auftritt. Die Vorbereitungen dafür sind, organisatorisch wie sportlich, bereits im vollen Gang.

Doch noch ist der VfL Potsdam nicht fertig. Drei Spiele stehen noch bevor, drei Punkte fehlen, um die Spitzenposition in der zweiten Liga abzusichern. „Ich möchte nicht aufsteigen, ohne Meister geworden zu sein”, gab Hanning gleich das nächste Ziel vor. Das aber, schob er hinterher, sei ein Problem für die nächsten Tage. Erst einmal ging es darum, zu feiern – mit Freibier statt Tee.