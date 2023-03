Paralympics Zeitung Jetzt bewerben für die Sommerspiele 2024 in Paris

Die Paralympics Zeitung ist ein seit 2004 international mehrfach ausgezeichnetes Gemeinschaftsprojekt von Tagesspiegel und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Das Reporterteam aus wechselnden jungen Medienschaffenden und erfahrenen Mitgliedern der Tagesspiegel-Redaktion berichtet über die Paralympischen Spiele, die Potenziale von Menschen mit Beeinträchtigung und die Bedeutung von Sport und Rehabilitation.

Für die Paralympics 2024 in Paris suchen wir erneut engagierte junge Nachwuchstalente mit ausgeprägten journalistischen Interessen. Eine erfahrene Jury wählt das Redaktionsteam aus.

Voraussetzungen

Du bist zwischen 18 und 21 Jahre alt und hast Spaß am Schreiben und der deutschen Sprache

Du interessierst Dich für Journalismus, Behindertensport und die paralympische Bewegung

Du hast in den Bereichen Inklusion und Teilhabe erste Erfahrungen gesammelt

Du bist in den sozialen Netzwerken aktiv und auch bereit, dort über deine Mitarbeit bei der Paralympics Zeitung zu berichten

Teamarbeit ist Dein Ding, Du kannst unter Zeitdruck gut texten und enge Deadlines sind kein Problem für Dich

Dein Englisch ist sehr gut, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

Jetzt bewerben

Im Vorfeld der Spiele wirst Du in einem intensiven Workshop im Berliner Verlagshaus des Tagesspiegels auf Deine Aufgaben vorbereitet. Du arbeitest aktiv an der Erstellung der Printbeilage mit, die im Tagesspiegel publiziert wird. Mit dem gesamten Team fährst du vom 27. August bis 9. September 2024 zu den Paralympics nach Paris. Wir begleiten die Spiele mit täglichen Berichten in einer Digitalen Serie auf tagesspiegel.de (Digitale Serie zu den Spielen in Peking und Tokio).

Die Nachwuchsredakteur:innen berichten von den Wettkämpfen, recherchieren Hintergrundberichte, führen Interviews mit Größen aus Sport und Politik, bloggen, twittern und posten Stories. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Reporterteam bei den vergangenen beiden Paralympics nicht vor Ort. © Foto: Thilo Rückeis

Während des gesamten Projektes wirst Du von einem erfahrenen Redaktionsteam des Tagesspiegels unterstützt und betreut. Die Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung und Ausgaben vor Ort sowie eine Aufwandsentschädigung werden übernommen.

Bewerbungsschluss ist der 18. Juni 2023 Für einen ersten Eindruck freuen wir uns über folgende Unterlagen: Kontaktdaten, Zeugnisse und Foto inklusive Social Media Profil(e) – wer bist Du?

Motivationsschreiben (eine DIN A4 Seite) – warum willst Du mit in unserem Team sein?

Journalistischer Beitrag (Reportage, Portrait, Interview bis 2.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) – was bewegt Dich zum Thema Menschen mit Beeinträchtigung, Para-Sport, Inklusion, Gesellschaft? >>>> ONLINE BEWERBEN <<<<

Herausgegeben wird die Paralympics Zeitung vom Verlag Der Tagesspiegel und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Deutsche Behindertensportverband ist langjähriger Projektpartner.

Die Paralympics Zeitung erscheint als Beilage in Tagesspiegel und PNN mit einer Auflage von rund 107.000 Exemplaren.

