Das riskante Spiel von Julian Nagelsmann Warum die deutsche Mannschaft defensiv so anfällig ist

Joshua Kimmich stand schon nach wenigen Sekunden dank seiner Mitspieler im Mittelpunkt. Die deutsche Mannschaft hatte sich mal wieder eine besondere Variante für den Anstoß überlegt. Statt den Ball nach hinten zu spielen, dribbelte Ilkay Gündogan nach vorne und verlor ihn direkt wieder.

Ungarn nutzte das umgehend und spielte einen langen Diagonalball, der über Umwege zu Kimmich im Strafraum gelangte. Dieser schien nach zwölf Sekunden noch nicht völlig auf der Höhe und spielte einen ungenauen Rückpass auf Manuel Neuer, den Ungarns Roland Sallai erlief, aber mit seinem Schuss am langen Bein von Torwart Neuer schließlich scheiterte.

Es war eine Szene der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel bei dieser Europameisterschaft, die zum Duell mit Ungarn passte. Zwar gewann Deutschland am Mittwochabend verdient mit 2:0 (1:0) durch Tore von Jamal Musiala und Gündogan, doch das Spiel hätte in der ersten Halbzeit auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. „Es gab Momente, die wir überstehen mussten, aber das ist auch das, was wir brauchen“, bilanzierte Julian Nagelsmann und nannte es einen Reifeprozess.

Der Bundestrainer lässt seine Mannschaft im eigenen Ballbesitz eine sehr offensive Ausrichtung spielen, in welcher den beiden Außenverteidigern Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt eine gewichtige Rolle zukommt. Hat das DFB-Team den Ball, schieben Kimmich und Mittelstädt oftmals in die vorderste Linie und besetzen dort die Außenposition.

Durch die Überzahl kommt Deutschland häufig zu Flanken oder flachen Hereingaben, die manchmal eben auch zu einem Tor führen wie bei dem von Gündogan in der 67. Minute nach Vorarbeit von Mittelstädt. „So ein Querball, der schon scharf gespielt war von Maxi, musst du erstmal so verwerten mit dem schwachen Fuß“, lobte Nagelsmann seinen Kapitän.

Die drei Spitzen von Ungarn waren so tief, dass sie immer sofort drehen konnten nach Ballgewinn. Dann waren es weite Wege. Julian Nagelsmann, Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Die hohe Positionierung im Feld birgt allerdings auch ein gewisses Risiko, sofern der Gegner so gut darauf vorbereitet ist wie Ungarn es war. Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi stand zwar extrem tief, spielte sich bei Ballgewinnen aber sehr schnell nach vorne und zeigte das gefährliche Umschaltspiel, vor dem Nagelsmann schon im Vorfeld gewarnt hatte: „Die drei Spitzen von Ungarn waren so tief, dass sie immer sofort drehen konnten nach Ballgewinn. Dann waren es weite Wege.“

Wege, die dann die beiden Innenverteidiger Jonathan Tah und Antonio Rüdiger gehen mussten und dabei so manche gefährliche Situation dank ihrer Zweikampfstärke entschärfen konnten.

Gegen stärkere Gegner könnten Probleme entstehen

Es gab allerdings auch Situationen, die nicht ganz so einfach zu verteidigen waren. Nach einer halben Stunde waren Kimmich und Musiala einen Schritt zu spät im Gegenpressing, was Ungarn sofort ausnutzte und den freien Raum hinter Kimmich bespielte. So lief der Konter in rasantem Tempo auf Tah zu, der den Abschluss von Dominik Szoboszlai letztlich ins Aus blockte.

Es ist also nicht unbedingt die Defensivreihe, die Sorgen bereitet. Vielmehr ist es die Positionierung auf dem Feld, die bei fehlender maximaler Intensität und dem richtigen Timing im Anlaufen den Gegner zum Umschaltspiel einlädt. Gegen Nationen wie Spanien, Frankreich oder England könnte das zu einem Problem werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mit Ball ist es jedoch ein System, das dem deutschen Offensivspiel einige Chancen ermöglicht. Kimmich und Mittelstädt versuchten es in der ersten Halbzeit meist mit Flanken, die Abnehmer in der Mitte fehlten aber. Als deutlich erfolgreicheres Mittel stellten sich in Halbzeit zwei flache Hereingaben in den Rückraum heraus.

Auf diese Weise hatte Florian Wirtz gegen Schottland bereits das 1:0 nach Vorarbeit von Kimmich erzielt. Gegen Ungarn war Mittelstädt der Vorlagengeber. „Beim zweiten Tor habe ich es mit Druck versucht und gedacht, ich spiele den Ball mal auf Verdacht in den Sechzehner“, erklärte Mittelstädt. Gündogan habe den Pass anschließend „exzellent“ verwertet.

Dass Deutschland diesmal mit einer weißen Weste davonkam, lag auch an einem insgesamt gut aufgelegten Joshua Kimmich. Für den Fußballer des FC Bayern dürfte das Spiel in Stuttgart ein besonderes gewesen sein. Schließlich verbrachte er seine Jugend beim VfB, eher er den Weg über Leipzig nach München fand.

In der 90. Minute war es der 29-Jährige, der nach einem Freistoß und einer ungenauen Faustabwehr diesmal Neuer rettete, indem er den Nachschuss von Ungarns Willi Orban auf der Linie klärte. Das Stuttgarter Publikum dankte es ihm mit einem ohrenbetäubenden Applaus.