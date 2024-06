„Das war eine perfekte Saison“ Union-Fans feiern ausgelassene Aufstiegsparty

Die Freude war grenzenlos, sowohl bei den Spielerinnen des 1. FC Union als auch bei ihren Fans. Nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Henstedt-Ulzburg, der den Aufstieg in die zweite Liga besiegelte, wurde am Sonntag ausgelassen gefeiert. Bereits nach Abpfiff hatten die Fußballerinnen sich gegenseitig mit Bier übergossen, während ihre Fans Leuchtfeuer gezündet und Gesänge angestimmt hatten.

In der Alten Försterei ging die Party am Abend weiter: Dort warteten rund 1000 Fans, um die erfolgreiche Saison gemeinsam zu feiern. Während die Spielerinnen auf dem Balkon standen und ihre Trophäe in die Luft streckten, sangen die Fans die Union-Hymne, schwenkten Fahnen und hielten ihre rot-weißen Schals empor. „Das war die perfekte Saison, wir haben uns eine absolute Party verdient“, sagte Trainerin Ailien Poese. Und so spendierte der Verein kurzerhand allen Fans ein Freigetränk.

„Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Kapitänin Lisa Heiseler. „Ich habe gar keine Worte und bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und die Fans.“ Sie selbst spielt seit 12 Jahren bei Union, zeitweise sogar in der zweiten Liga.„Ich freue mich unglaublich, mit diesem geilen Team in der zweiten Liga zu spielen. Wir freuen uns riesig auf die neue Herausforderung.“

Die Fußballerinnen feierten ausgelassen. © IMAGO/Lobeca/imago

Auch Torschützin Sarah Abu-Sabbah, die im vergangenen Sommer vom Bundesliga-Absteiger SV Meppen nach Köpenick gewechselt war, feierte ausgelassen, tanzte und strahlte. „Dass es so überragend läuft, hat niemand erwartet. Es ist Bombe, was diese Mannschaft geleistet hat.“

Doch nicht nur die Fußballerinnen blicken vorfreudig auf die kommende Saison. Auch die Fans fiebern bereits auf die kommenden Spiele gegen die zweiten Teams von Bayern München oder Eintracht Frankfurt hin. Einige sollen dann auch in der Alten Försterei stattfinden. „Ich hoffe, der Hype geht nach dem Sommer weiter“, kommentierte ein Fan unter den Livestream des Spiels am Sonntag.

Neben dem ersten Frauenteam stiegen auch die U23-Fußballerinnen nach dem 2:1-Sieg gegen Babelsberg am Sonntag in die Regionalliga auf. Die Frauen scheinen in Köpenick auf der Erfolgsspur, der Hype dürfte daher noch lange nicht vorbei sein.