„Das war von einigen einfach zu wenig“ Spandau 04 muss in der Finalserie nachsitzen

Die Voraussetzungen waren perfekt. 2:0 führten die Wasserfreunde Spandau 04 in der Finalserie um die deutsche Wasserballmeisterschaft gegen Waspo Hannover und hatten am Sonntag erneut Heimrecht.

Doch bei Spandau sind sie vorsichtig geworden, seit Anfang des Jahrtausends mal in einer vergleichbaren Situation gegen den gleichen Gegner schon die Meisterfeier vorbereitet worden war. Dann folgte eine Niederlage und die Bratwürste wurden schnell vom Grill genommen.

„Diesmal hatten wir nichts geplant. Was im Nachhinein ganz gut war“, sagt Präsident Hagen Stamm mit dem Blick zurück auf die aktuelle 12:13-Niederlage im dritten Spiel: „Von einigen war das zu wenig.“ Stamm hatte den Eindruck, dass manche mit dem Titel vor Augen in den entscheidenden Momenten nicht ganz bei der Sache waren. Waspos Präsident Bernd Seidensticker drückt es anders aus, geht aber in eine ähnliche Richtung: „Wir waren motivierter.“

Bei Stamm saß auch mit etwas Abstand die Enttäuschung darüber tief, dass Spandau in der Schwimmhalle Schöneberg die große Gelegenheit nicht genutzt hatte, die Serie in nur drei Spielen zu entscheiden. „Das wäre die einfachste Lösung gewesen“, trauert er der liegengelassenen Chance hinterher.

Wir sind die bessere Mannschaft, aber wir haben es nicht ins Wasser gebracht. Hagen Stamm, Präsident der Wasserfreunde Spandau 04

„Wir sind die bessere Mannschaft, aber wir haben es nicht ins Wasser gebracht. Jetzt müssen wir einen Riesenaufwand betreiben, um es zu schaffen“, fürchtet Stamm. Seine Forderung: „Die Mannschaft muss sich jetzt noch einmal zusammenreißen.“

Der Dauerrivale hat in der „Best-of-five“-Serie plötzlich Auftrieb. Das gern hervorgeholte Momentum „ist auf unserer Seite. Der Sieg hat für Euphorie gesorgt“, freut sich Seidensticker: „Die letzten Spiele waren immer eng. Irgendwann waren wir mal dran.“ Was darüber hinaus auch ein Vorteil für Waspo sein dürfte: Die Serie geht nun zurück ins Freibad nach Hannover. Am Mittwochabend findet Spiel vier im Volksbad Limmer statt.

„Das ist für uns immer schwierig“, sagt Stamm. Die Wasserfreunde spielen ganzjährig in der Halle. „Wasserball ist doch an sich ein Outdoor-Sport. Also spielen wir im Sommer draußen“, sagt Seidensticker. Richtig warm wird es auch diesmal nicht, aber starker Regen und ein Gewitter wie bei Spiel eins sind nicht prognostiziert.

Zumindest die Statistik spricht für Spandau. Noch nie hat eine Mannschaft, die die ersten beiden Spiele im Finale gewonnen hat, den Titel verspielt. Und als vor gut 20 Jahren die längst vorbereitete Meisterfeier kurzfristig abgesagt werden musste, nahm die Serie später für die Wasserfreunde doch noch den erhofften Ausgang: Sie wurden – mit etwas Verzögerung – Meister.