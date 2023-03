„Das wäre der Wahnsinn“ Reitverein wehrt sich gegen Pläne für Hertha-Stadion auf seinem Klubgelände

Die emotionale Steigerung in kürzester Zeit ist eine Botschaft, die zeigt, wie sehr Angela Siesslack das Thema beschäftigt. Also: Sie sei nicht bloß „beunruhigt“, eine Sekunden später verkündet sie schon, dass „sie sogar alarmiert“ ist. Eine Nachricht aus der Sondierungsgruppe von CDU und SPD hat die Nachricht ausgelöst, die Nachricht, dass beide Parteien den Bau eines Hertha-Stadions befürworten.

Es bleibt also bei den Plänen. Wirklich neu ist dies nicht, trotzdem trifft die Absicht Angela Siesslack jedes Mal ins Herz. Denn ein Standort für die Betonschüssel könnte das Gelände neben dem Olympiastadion sein, das Areal, auf dem der Reitsportverein am Maifeld sitzt. Angela Siesslack ist die Vorsitzende des Vereins.

Der einzige Reitverein, der alle Wettkampfarten anbietet

Die sechs Hektar, auf denen sich der einzige Reitverein in Berlin, der sowohl Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsreiten anbietet, ausbreitet, ist seit längerem als Standort im Gespräch, aber die Vereinsvorsitzende hoffte ebenso lange, dass ein anderer Platz für die Fußballarena gefunden wird. Und noch viel mehr hoffte sie, dass das Stadion überhaupt nicht gebaut wird. Noch ist die Standort-Entscheidung nicht gefallen, aber die Möglichkeit, dass der Klub seine Heimat verliert, die gibt es unverändert.

Ein Betonmonument, ausgerechnet hier?„Das wäre der Wahnsinn“, sagt Angela Siesslack. Es wäre auf jeden Fall das Ende eines Idylls.

In den Ställen stehen 50 Pferde

Auf dem Areal im Olympiapark stehen Ställe für 50 Pferde, eine denkmalgeschützte Allee von Linden, ein Weiher, abgelegte Baumstämme als Hindernisse für Wettkämpfe und eine denkmalgeschützte Tribüne. Unter den steinernen Sitzplätzen ist ein Pferdestall untergebracht, in dem Schwalben zu ihren Nestern kreisen und Fledermäuse flattern.

„Die Linden-Allee steht unter Denkmalschutz. Jeder einzelne Baum hat eine Nummer“, sagt Angela Siesslack, „wir dürfen die Bäume nicht mal selber pflegen, da kommt extra ein Baumpfleger.“ Fürs Stadion müssten alle Bäume gefällt und alle Gebäude abgerissen werden.

Zehn Meter von der Allee entfernt liegt ein besonderer Reitplatz. Der Boden ist mit unzähligen Filzstücken ausgelegt. „Die Pferde laufen dort wie auf einem weichen Teppich“, sagt Siesslack.

Der Denkmalschutz verhinderte den Bau einer Halle

Das hat den Tieren der Denkmalschutz ermöglicht. Der Verein wollte den ursprünglichen Boden überdachen, damit man im Winter und bei schlechtem Wetter in einer Halle reiten kann. Der Denkmalschutz senkte den Daumen, also wurde der Boden so gestaltet, dass man auch im Freien darauf reiten kann.

Seit 1994 ist der Klub jetzt hier, es ist die Heimat von 250 Vereinsmitgliedern. Und der Verein bietet neben dem normalen Training auch therapeutisches Reiten für Kinder und Erwachsene an, betreut von speziell geschulten Trainern.

„In Zeiten des Klimawandels die Bäume zu fällen, das versteht doch kein Mensch.“ Angela Siesslack, Vorsitzende des Reitvereins am Maifeld

Ein Architekturbüro, nach Angaben von Siesslack von Hertha BSC beauftragt, hat sich das Gelände bereits angesehen, in der vergangenen Woche inspizierte eine Landschaftsarchitektin das Areal, nach Angaben der Vereinsvorsitzenden auch vom Fußball-Bundesligisten beauftragt.

Es gibt also Entwicklungen, und Angela Siesslack weiß nicht, wie sie enden. Sie weiß allerdings, dass drohende Rodungen Proteste erzeugten. „In Zeiten des Klimawandels die Bäume zu fällen, das versteht doch kein Mensch.“

Ein Ersatzgelände für ihren Verein ist im Gespräch, aber bei diesem Thema winkt die Vereinschefin nur müde ab. „Es ist das ehemalige Tanklager der Briten am Maifeld, aber das ist mit 1,2 Hektar für uns viel zu klein.“ Auch ins benachbarte Reiterstadion soll der Klub gehen, eine Überlegung, die im Raum steht.

Aber da wird Angela Siesslack richtig energisch: „Dort kann man keine Wettbewerbe anbieten. Außerdem sitzt dort schon ein Verein, mit dem müssten wir uns die Fläche teilen.“ Für sie eine absurde Vorstellung. So absurd wie ein anderer Gedanke, der ihr einfällt: „Hertha und Union fusionieren ja auch nicht.“

