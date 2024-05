Dem Aufstieg zum Greifen nah Kapitän Karl Roosna über Potsdams Ausnahmesituation

Es sind gemischte Gefühle, die Karl Roosna momentan begleiten. Denn der Kapitän des VfL Potsdam wird den Verein zum Saisonende verlassen und nach vier Jahren in Brandenburg zum derzeit Zehnten TV Großwallstadt wechseln.

Und damit nicht genug: Am Samstag kann er mit Potsdam gegen seinen künftigen Arbeitgeber (19.30 Uhr/ Arena am Luftschiffhafen) den Aufstieg in die erste Bundesliga perfekt machen – ohne dann im nächsten Jahr selbst dort zu spielen. „Natürlich schmerzt das etwas, aber momentan interessiert mich das noch nicht. Da liegt mein Fokus zu einhundert Prozent bei Potsdam“, sagt der 27 Jahre alte Rückraumspieler. „Es geht jetzt darum, dass wir die letzten Spiele gewinnen und darum, dass wir das Ding zumachen. Wir wollen uns diesen Traum erfüllen.”

Es geht jetzt darum, dass wir die letzten Spiele gewinnen und darum, dass wir das Ding zumachen. Wir wollen uns diesen Traum erfüllen. Karl Roosna, Kapitän des VfL Potsdam

Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Dritten ASV Hamm-Westfahlen und noch vier zu absolvierenden Partien hat der aktuelle Spitzenreiter einen Großteil der Arbeit dafür bereits getan. Allerdings ist der Mannschaft die kräftezehrende Saison anzumerken, denn diese macht sich in den wiederholten Ausfällen von Leistungsträgern bemerkbar. Zumal jüngst Rechtsaußen Valter Chrintz den traurigen Reigen fortsetzte. Gut einen Monat nach seinem Comeback riss sich der 24-Jährige erneut das Kreuzband im rechten Knie und beschädigte sich den Meniskus und das Innenband – eine ähnliche Verletzung, wie sie den Schweden im November 2022 gestoppt hatte.

Karl Roosna rückt in eine ungewohnte Position

Da Potsdams zweiter Spieler auf der Position, Cyrill Akakpo, momentan ebenfalls für unbestimmte Zeit pausieren muss, rückte Karl Roosna in eine ungewohnte Position. Denn Trainer Bob Hanning machte das, was in der Handballwelt momentan oft als Defensivkniff Usus gilt und stellte seinen Rückraumrechten auf Außen.

„In dieser Phase der Saison, geht es mehr denn je darum, der Mannschaft zu helfen”, sagt Roosna, ganz der Teamplayer, der er ist. Selbst, wenn das bedeutet, dass er auf einer für ihn unliebsamen Position Platz nehmen muss. „Es gibt Leute, die mögen es, da zu warten und wollen nicht in die Nahtstellen gehen, wo es weh tut. Mir macht es mehr Spaß, stärker in das Spiel involviert zu sein”, erklärt der estländische Nationalspieler.

Nach einer unbeständigen Saison – Roosna fiel selbst über zwei Monate mit einer Handverletzung aus und hatte sich zuvor nach einem schweren Jahr mit zwei Knie-Operationen zurückgekämpft – verkaufte sich der Linkshänder allerdings beim 29:29 beim VfL Lübeck-Schwartau vergangene Woche überaus gut, nutzte seine körperliche Präsenz in der Defensive und traf vier seiner fünf Würfe.

Junger Kader, bemerkenswerte Leistung

Dabei ist Roosna fast schon sinnbildlich für die Stärke der Potsdamer in dieser Spielzeit. Egal, wer ausfiel, irgendwie gelang es immer, die Lücke zu schließen. Fiel einer aus, übernahm der Nächste die Verantwortung und verließ seine Komfortzone. Dass dies bei einem so jungen Kader möglich war, macht diese Leistung noch einmal bemerkenswerter.

Denn Max Beneke, mit Abstand bester Schütze der Liga, ist 20 Jahre alt. Torhüter Lasse Ludwig, Top 3 im Unterhaus, ist 21 Jahre alt. Die Mittelmänner Moritz Sauter und Maxim Orlov stehen ebenfalls noch am Anfang ihrer Karriere, ihr Positionspartner und Vorlagengeber Nummer vier ligaweit, Elias Kofler, ist 24 Jahre alt. „Viele vergessen das manchmal, auch wir selbst”, sagt Kapitän Roosna, selbst erst 27 Jahre alt.

Der Erfolg des VfL steht dabei sinnbildlich für die fruchtende Kooperation mit den Füchsen und die gute Nachwuchsarbeit im Gesamtraum Berlin-Brandenburg. Von daher ist es wenig verwunderlich, dass der Klub im Vorfeld der möglichen Aufstiegspartie die Jugend in den Fokus rückt. Ab 13.45 Uhr spielt die B-Jugend der Füchse das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft gegen den THW Kiel aus, um 16 Uhr wird das Halbfinale der Füchse-A-Jugend gegen den HC Erlangen angepfiffen.

„Das ist schon krass, welche Arbeit hier geleistet wird”, sagt Karl Roosna, der bei der Begegnung gegen Großwallstadt den Abend feierlich abschließen möchte – egal ob im Rückraum, auf Außen, oder wo er eben gebraucht wird. Hauptsache, am Ende können er und das Team sich ihren Traum erfüllen.