„Der Aufstieg ist absolut greifbar“ Für den 1. FC Union zählt es jetzt

Das Schild ist kaum zu übersehen. „Aufstiegsspiel 2. Frauen-Bundesliga“ prangt in großen Lettern vor der Geschäftsstelle des 1. FC Union. Nicht nur hier in Köpenick, sondern in ganz Berlin stechen einem in dieser Woche immer wieder Plakate ins Auge, die den Saisonhöhepunkt des Regionalliga-Teams ankündigen. Mit Erfolg: Über 11.500 Karten wurden für das Spiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg am Sonntag (14 Uhr) in der Alten Försterei bereits verkauft.

„Es besteht pure Vorfreude“, sagt Kapitänin Lisa Heiseler. „Die Saison ist ein Marathon und wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Darauf haben wir hingearbeitet.“ Das zweite Spiel findet in der darauffolgenden Woche auswärts statt.

Bislang sind Unions Fußballerinnen ungeschlagen, alle 22 Spiele in der Regionalliga Nordost konnten sie in dieser Saison für sich entscheiden. Doch nun kommt es darauf an, dass sie die Nerven behalten. „Die Chance in die zweite Bundesliga aufzusteigen ist absolut greifbar“, sagt Trainerin Ailien Poese.

Sie will sich von dem ungewohnten Druck nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Das war eine ziemlich normale Trainingswoche. Wir haben unsere Abläufe, die sich über ein Jahr gut bewährt haben, nicht verändert. Das sind die beiden Spiele, auf die es ankommt. Aber das sind auch die beiden Spiele, auf die wir ein Jahr hingearbeitet haben.“

Union geriet nur selten unter Druck

Die meisten Spiele gewann Union in dieser Saison haushoch. Gegen SFC Stern 1900 siegte das Team einmal 10:0, gegen Berolina 13:0. „Trotzdem haben wir auch in der Saison wertvolle Erfahrungen gemacht bei Spielen, die knapp ausgingen“, sagt Poese. Gegen FC Carl Zeiss Jena etwa lag Union über weite Strecken zurück und drehte das Spiel erst spät. Im Pokalfinale gegen FC Viktoria 1889 Berlin ging es in die Verlängerung.

Immer wieder hatte Poese in den vergangenen Monaten betont, dass man jedes Spiel wie ein Spitzenspiel angehen wolle. Meist gelang es den Spielerinnen, das hohe Niveau auch in der zweiten Halbzeit aufrechtzuerhalten. Selbst dann, wenn sie bereits in Führung waren. „Wir wollen mit unserem Fußball erfolgreich sein, das hat bislang gut geklappt“, sagt Poese. „Wir haben ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, niemand nimmt das auf die leichte Schulter.“

Trainerin Ailien Poese (vorne) freut sich auf die entscheidenden Spiele. © imago/Matthias Koch

Das letzte Mal, als Union in der Alten Försterei im Derby gegen Hertha BSC antrat, trainierten die Spielerinnen mit Ohrstöpseln, um sich auf die erschwerte Kommunikation vorzubereiten. „Dieses Mal gab es ein Abschlusstraining auf dem Rasen“, erzählt Heiseler. „Man hat aber schon gegen Hertha gesehen, dass wir bei uns im Wohnzimmer ganz gut spielen können. Je mehr Fans wir im Rücken haben, desto mehr werden wir gepusht.“

In der Union-Familie ist das Ganze im letzten Jahr unheimlich gewachsen. Ailien Poese, Trainerin über die Sichtbarkeit des Frauenteams

Genau wie ihre Teamkolleginnen wurde sie im vergangenen Jahr mit einem Profivertrag ausgestattet und so muss die gelernte Physiotherapeutin nebenher nicht arbeiten, sondern kann sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. „Wir haben eine Riesenentwicklung gemacht. Die Bedingungen hier sind super und haben uns auf dem Weg in die zweite Liga sehr geholfen“, sagt Heiseler, die seit zwölf Jahren beim Verein aktiv ist.

Auch Poese meint: „Der Arbeitsalltag ist ein anderer. Vorher war es tagsüber Arbeit und abends Fußball. Jetzt ist es Fußball am Tag und am Abend hat man Freizeit – wie jeder normale Arbeitnehmer.“

Innerhalb des Vereins habe das Team zunehmend an Sichtbarkeit gewonnen, nicht nur auf den Plakaten rund um das Aufstiegsspiel. „In der Union-Familie ist das Ganze im letzten Jahr unheimlich gewachsen, erst über die Mitarbeiter und dann den Bezirk.“ Poese wird in Köpenick sogar dann mit einem „Eisern“-Ruf begrüßt, wenn sie gar keine Union-Kleidung trägt.

Kapitänin Heiseler hebt außerdem hervor, dass Pressesprecher Christian Arbeit beim Training den Stadionsprecher übernommen hätte und Präsident Dirk Zingler mittlerweile zu den Spielen käme. „Man merkt, dass die Aufmerksamkeit und das Interesse da sind.“ Vor zwei Jahren hätte es das in dieser Form noch nicht gegeben.

Henstedt-Ulzburg dominierte die Regionalliga Nord

Doch auch die Gegnerinnen von Henstedt-Ulzburg, die einst sogar in der Zweiten Liga vertreten waren, müssen sich nicht verstecken: Sie dominierten in dieser Saison die Regionalliga Nord und gewannen 17 von 22 Pflichtspielen. „Sie hatten ein wenig Verletzungspech, aber sind trotzdem eine kompakte Mannschaft“, so Poese. „Vor allem im Umschaltspiel möchte sie unheimlich zügig zum Tor. Nach Balleroberung kommt sie schnell in die Tiefe. Darauf haben wir uns vorbereitet.“

Ein Nichtaufstieg wäre für Union ein großer Rückschlag. Langfristiges Ziel ist nämlich nicht nur der Schritt in den Profibereich, sondern der Aufstieg in die erste Bundesliga.

Ist es dabei von Vorteil, dass Union erst zu Hause und dann auswärts antritt? „Ich sehe es als Vorteil, weil wir eine Grundbasis schaffen können“, sagt Heiseler. Auch Poese sieht eine „gute Situation“ darin, eine Woche nach der Meisterehrung zu Hause antreten zu können.

Sollte es ihren Spielerinnen tatsächlich gelingen, ihre Leistung abzurufen und sich gegen Henstedt-Ulzburg durchzusetzen, könnten vor der Geschäftsstelle in Köpenick schon bald Schilder für die Zweitliga-Spiele hängen.