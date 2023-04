Tagesspiegel Plus DFB will U-17-Juniorinnen-Bundesliga abschaffen : Das Ende für den Leistungsfußball in Berlin

Hertha 03 Zehlendorf spielt seit Jahren in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Was für die unter 17-Jährigen ein riesiges Erlebnis ist, hat für den DFB keine Zukunft. Obwohl die Liga nachweislich Spitzentalente hervorbringt.