Der Generationenvertrag Kroos und Gündogan leisten einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen EM-Start

Toni Kroos gab beim ersten EM-Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kein gutes Bild ab. Oder besser gesagt: Er gab unmittelbar nach dem ersten Tor kein gutes Bild ab.

Nach dem frühen 1:0 durch Florian Wirtz waren die Ersatzspieler im Kollektiv von der Bank gehüpft, neun Feldspieler bildeten in der Nähe der schottischen Eckfahne ein menschliches Knäuel. Nur Manuel Neuer, der Torhüter der Deutschen, blieb in sicherer Entfernung, in der Nähe seines Tores nämlich. Und Toni Kroos. Der trottete für sich allein in die eigene Hälfte zurück.

Wer aber aus dieser Momentaufnahme im ersten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland eine grundsätzliche Distanz zwischen Kroos, dem Superstar des internationalen Fußballs, und seinen Teamkollegen konstruieren wollte, der irrte. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das nach dem 5:1-Erfolg seiner Mannschaft zum Auftakt der Europameisterschaft im eigenen Land noch einmal explizit hervorgehoben.

„Er gliedert sich total in die Gruppe, in die Gemeinschaft ein“, sagte er. „Das ist das, was ihn so außergewöhnlich macht – mit der Vita, die er hat.“

1 Fehlpass spielte Toni Kroos gegen Schottland. 99 von 100 Bällen brachte er an den eigenen Mann.

Fußballerisch ist diese Vita mit fast so vielen großen Titeln (33) wie Lebensjahren (34) über jeden Zweifel erhaben. Und der Wert, den Kroos für die Nationalmannschaft immer noch hat, der hat sich auch am Freitagabend in München wieder offenbart.

„Er hat eine fußballerische Gabe, Dinge zu lösen, hat eine Ruhe am Ball, eine Ausstrahlung auf eine Mannschaft“, sagte der Bundestrainer über den Mittelfeldspieler, den er im März nach mehr als drei Jahren Pause in die Nationalmannschaft zurückgeholt hat. Nach 50 Minuten spielte Kroos gegen die Schotten den ersten Fehlpass im Spiel. Es war zugleich sein letzter an diesem Abend. Von 100 Bällen brachte er 99 zum eigenen Mann.

Mit ihm zu spielen ist eine Ehre. Man sieht, wie viel Vertrauen er jedem gibt und wie viel einfacher er für uns das Spiel macht. Nationalspieler Kai Havertz über Toni Kroos

In der Münchner Arena wurde Kroos zudem eine Zuneigung des Publikums zuteil, die es so – zumindest in einem deutschen Stadion – noch nicht gegeben haben dürfte. Wann immer der Nationalmannschaft ein Freistoß zugesprochen wurde oder eine Ecke für die Deutschen anstand, erschallten von den Rängen „Toni! Toni!“-Rufe.

In der Vergangenheit ist das gemeine Volk Kroos immer mit einer gewissen Reserviertheit begegnet. Auf seine alten Tage aber, beim letzten Kapitel seiner beeindruckenden Karriere, scheint sich das nun tatsächlich grundsätzlich zu ändern.

Beim Fachpublikum hingegen hat Kroos stets hohe Wertschätzung genossen. „Er war für mich schon immer eines meiner größten Idole“, sagte Deutschlands Mittelstürmer Kai Havertz, der gerade elf geworden war, als Kroos 2010 bei der WM in Südafrika erstmals an einem großen Turnier teilnahm. „Mit ihm zu spielen ist eine Ehre. Man sieht, wie viel Vertrauen er jedem gibt und wie viel einfacher er für uns das Spiel macht.“

Gündogan überzeugt auch in der Offensive

Nach dem rauschhaften Sieg gegen die Schotten wurde naturgemäß viel über die rauschhafte Offensive der deutschen Mannschaft im Allgemeinen und die beiden jugendlichen Zauberer Florian Wirtz und Jamal Musiala im Besonderen gesprochen. Doch so wie die beiden jüngsten Feldspieler mit je einem Tor zum klaren Erfolg beigetragen hatten, so hatten es, auf ihre Art, auch die beiden ältesten Feldspieler in der Startelf getan: Toni Kroos von Real Madrid und der wenige Monate jüngere Ilkay Gündogan vom FC Barcelona.

„Ich freu mich extrem über Ilkays Leistung. Er hat sehr gut gespielt, war sehr engagiert, sehr fokussiert“, sagte Nagelsmann. „Ihm hätte ich heute ein Tor gegönnt.“ Zweimal versuchte es Gündogan aus aussichtsreicher Position, zweimal wurden seine Abschlüsse geblockt.

Müller bescheinigt Gündogan „eine Weltklasseleistung“

In den vier Länderspielen zuvor war Deutschlands Kapitän offensiv kaum aufgefallen, weil er sich vornehmlich in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Zwei Torschüsse wurden für ihn im Jahr 2024 registriert und keine einzige Torschussvorlage.

In 90 Minuten gegen Schottland waren es ebenso viele Torschüsse. Das Tor des eingewechselten Niclas Füllkrug zum zwischenzeitlichen 4:0 bereitete er, wenn auch eher ungewollt, vor. Zudem wurde er einmal so rüde im schottischen Strafraum gefoult, dass seiner Mannschaft ein Elfmeter zugesprochen wurde. Von allen Spielern auf dem Feld hatte Gündogan die zweitmeisten Aktionen im gegnerischen Strafraum.

„Eine Weltklasseleistung“ sei das aus seiner Sicht gewesen, sagte Thomas Müller über Gündogans Auftritt, auch angesichts des Drucks, der auf ihm gelastet habe. „Wenn man sich die ersten drei Tore anschaut: Überall hat er seinen Fuß mit drin“, erklärte Müller. „Auch im ersten übrigens. Mit seinem Laufweg macht er die Tür auf. Das sieht am Ende immer keiner.“

Die Konstellation in der offensiven Dreierreihe mit den beiden Wuslern Wirtz und Musiala vor oder neben Gündogan war erstmals so, wie Bundestrainer Nagelsmann sie sich vorgestellt hat: eine stete Bedrohung für die schottische Defensive und – dank Gündogan – trotzdem immer gut austariert.

Nach seinen eher dezenten Darbietungen zuletzt war bereits spekuliert worden, dass Gündogan, obschon Kapitän, im Laufe der EM auf der Bank landen könnte. Dieses Szenario ist nach Freitag deutlich unwahrscheinlicher geworden.

„Ich bin selbstbewusst genug, dass ich weiß, was ich kann“, sagte Ilkay Gündogan nach seinem wohl besten Länderspiel seit langem. „Und ich bin froh, dass ich irgendwo der Bessermacher für meine Mitspieler sein durfte. Und konnte.“