Der Kampf der Kulturen Hertha BSC und Borussia Dortmund treffen im U-19-Halbfinale aufeinander

Pal Dardai hat es wirklich gut gemeint mit Oliver Reiß. Sogar ein bisschen zu gut.

Dardai, der Cheftrainer des Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC, hat am Wochenende all die Spieler aufgezählt, die er in dieser Woche von den Profis zu Reiß in die A-Jugend des Klubs delegieren wird. Unter anderem Innenverteidiger Linus Gechter, der am Samstag bei Herthas 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Startelf gestanden hat.

Es wäre definitiv keine gute Idee, Gechter an diesem Donnerstag in der U 19 spielen zu lassen, wenn Hertha im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche A-Jugend-Mannschaft bei Borussia Dortmund antritt (18.30 Uhr, live bei Sky). Gechter ist im Februar 20 geworden und der U 19 damit endgültig entwachsen.

Aber auch ohne ihn wird Oliver Reiß, 41, eine prominent besetzte Mannschaft aufbieten. Herthas U-19-Trainer kann gegen den BVB auf Ibrahim Maza, Pascal Klemens, Bence Dardai und Tim Hoffmann zurückgreifen, die alle in dieser Saison bereits in der Zweiten Liga zum Einsatz gekommen sind. „Wir gewinnen dadurch brutal an individueller Qualität“, sagt Reiß im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Die Termine Hertha BSC tritt an diesem Donnerstag bei Borussia Dortmund an. Das Rückspiel findet am kommenden Montag (11 Uhr) im Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark statt. Im zweiten Halbfinale treffen Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim aufeinander (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sonntag, 11 Uhr). Das Finale ist für Sonntag, den 2. Juni (13 Uhr) terminiert. Alle Spiele werden live bei Sky gezeigt.

Die wird gegen den BVB auch vonnöten sein. Die Dortmunder, deren U 17 am Wochenende Deutscher Meister geworden ist, sind seit geraumer Zeit die dominierende Kraft im deutschen Nachwuchsfußball. Seit 2016 hat sich deren U 19 ohne Unterbrechung jedes Mal für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Fünfmal stand sie in den vergangenen sechs Jahren im Finale, viermal gewann sie den Titel.

Oliver Reiß ist seit zwei Jahren für Herthas U 19 verantwortlich. Zum zweiten Mal trifft er mit seiner Mannschaft im Halbfinale der deutschen Meisterschaft auf Borussia Dortmund. © IMAGO/Sportfoto Rudel

„O nein, nicht schon wieder“, hat Oliver Reiß gedacht, als er erfuhr, dass es für ihn und seine Mannschaft erneut gegen den BVB gehen wird, allerdings „mit einem Augenzwinkern“, wie er sagt.

Das Duell gab es bereits in den vergangen beiden Jahren – und beide Male hatten die Dortmunder das bessere Ende für sich. 2022 gewannen sie das Finale gegen Hertha (2:1), und vor einem Jahr setzten sie sich im Halbfinale durch, vor allem dank ihres klaren 4:0-Erfolgs im Hinspiel.

In Dortmund wiederum gewann Hertha 1:0, und auch deshalb freut sich Reiß auf das Wiedersehen mit dem BVB. „Das waren zwei geile Duelle vor einem Jahr. Das Rückspiel war schon gut von uns. Da ist was möglich“, sagt er – ungeachtet der hohen individuellen Qualität, die im Kader der Dortmunder steckt.

Zu den herausragend Begabten zählt Stürmer Paris Brunner, 18, der Ende des vergangenen Jahres zum besten Spieler der U-17-WM gekürt worden ist. Auch Kjell Wätjen, ebenfalls 18, hat zuletzt verstärkt auf sich aufmerksam gemacht. Bei seinem Bundesligadebüt vor zehn Tagen gelang dem Mittelfeldspieler gleich ein Assist, und vor einer Woche im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain stand Wätjen immerhin im Kader der Dortmunder.

Kjell Wätjen (Mitte) hat Anfang des Monats sein Bundesligadebüt beim BVB gefeiert. © IMAGO/Beautiful Sports

Die U 19 des BVB hat die Saison in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga zum dritten Mal nacheinander als Tabellenerster beendet – mit 17 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Borussia Mönchengladbach, der erstmals überhaupt im Halbfinale der A-Junioren steht und es dort mit der TSG Hoffenheim zu tun bekommt.

Auf den ersten Blick könnte man das Duell zwischen Hertha und dem BVB für das vorweggenommene Endspiel halten. Aber das hält Reiß für übertrieben. Quervergleiche zwischen den drei Bundesligastaffeln findet er schwierig. Wie stark Dortmund, Gladbach und Hoffenheim aktuell sind, kann er schwer einschätzen. Es gebe im Laufe der Saison so gut wie keine Berührungspunkte mit diesen Teams.

Diese Truppe ist gespickt mit besonderer Qualität und viel Power. Das kann brutal gefährlich werden. Herthas Trainer Oliver Reiß über die U 19 des BVB

Der BVB ist in der ersten Runde des DFB-Pokals an Hoffenheim gescheitert – mit 0:6. Aber das heißt nicht, dass man die Dortmunder unterschätzen sollte. „Diese Truppe ist gespickt mit besonderer Qualität und viel Power“, sagt Reiß. „Das kann brutal gefährlich werden.“

Diese Qualität lässt sich der BVB traditionell einiges kosten. Während Hertha die Talente vor allem in Berlin und der näheren Umgebung sucht (und findet), scouten die Dortmunder überall auf der Welt.

Dieser Tage hat der Klub verkündet, dass er den erst 16 Jahre alten Ekuadorianer Justin Lerma unter Vertrag genommen hat, der mit Vollendung seines 18. Lebensjahrs nach Dortmund kommen soll. In der Vergangenheit hat der BVB unter anderem Jadon Sancho und Jamie Bynoe-Gittens aus England rekrutiert, Jacob Brunn Larsen aus Dänemark oder Christian Pulisic aus den USA – zusätzlich zu etlichen Top-Talenten aus Deutschland.

Im aktuellen Kader der U 19 stehen allein sechs Spieler, die der BVB aus dem Ausland geholt hat. Dass die Dortmunder einiges in Ablösesummen investieren und „dass die Spieler einiges verdienen, das weiß man“, sagt Oliver Reiß. Er sehe das schon kritisch, erklärt er, „ohne es verurteilen zu wollen“. Die Dortmunder verfolgten einfach einen anderen Ansatz als Hertha. „Beide Wege sind legitim.“