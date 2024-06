Der Superjoker – oder vielleicht doch mehr? Niclas Füllkrug und seine beste Rolle im DFB-Team

Niclas Füllkrug sprach über den Beruf des Mittelstürmers wie ein Investmentbanker über die Unterschiede zwischen Equity oder Debt Capital Markets oder ein Kfz-Mechaniker über die Common-Rail-Einspritzung. Mit profunder Fachkenntnis und inniger Liebe zum Detail.

So beleuchtete der Mittelstürmer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zunächst die Vorarbeit von David Raum: „Es ist schon wichtig, dass David vorher den Kontakt noch mal mit nach vorne nimmt.“ Er pries Raums ausgefeilte Technik: „Seine Flanken sind einfach prädestiniert für einen Kopfball.“

Weiter analysierte Füllkrug das Verhalten der gegnerischen Abwehr: „Die Kette kommt ins Fallen, und ich kann ich mich von meinem Gegenspieler absetzen.“ Und natürlich sezierte er haarklein die Technik beim Kopfball: „Ich musste Tempo aus dem Ball rausnehmen. Es ist auch ganz wichtig, dass ich den Ball in der Szene ein bisschen seitlich am Kopf treffe, den Drall der Flanke mitnehme und meinen Kopf ein bisschen zurückziehe.“

Aber Niclas Füllkrug – das war die wichtigste Erkenntnis eines Abends, der mit einem lauten Knall endete – beherrscht Kopfbälle nicht nur in der Theorie. Er beherrscht sie vor allem in der Praxis. „Ich lieb’s einfach“, sagte er am späten Sonntagabend nach dem 1:1 (0:1) der deutschen Mannschaft im letzten Vorrundenspiel der EM, das ihr doch noch den Sieg in Gruppe A sicherte.

Das sind so Momente, wo wir ihn brauchen. Bundestrainer Julian Nagelsmann über Niclas Füllkrug

Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, als Raum, eingewechselt, eine seiner Flanken in den Schweizer Strafraum schnibbelte, als Füllkrug, ebenfalls eingewechselt, sich in die Luft schraubte, den Oberkörper leicht nach hinten beugte und den Ball mit dem Schädel ins lange Eck köpfte.

„Ich habe schon beim Aufwärmen zu Fülle gesagt, wenn wir heute beide reinkommen: Weißte Bescheid, wenn ich den Ball krieg“, berichtete Raum später, der gegen die Schweiz im dritten Gruppenspiel sein Debüt bei der Europameisterschaft feiern durfte.

Der Leipziger gehört im deutschen EM-Kader, wie Füllkrug, zur Gruppe der sogenannten Herausforderer. Also zu jenen Spielern, die schon seit März wissen, dass sie grundsätzlich nicht für die erste Elf eingeplant sind, sondern auf eine spätere Verwendung hoffen müssen. Raum hat sich bisher hinter dem Stuttgarter Maximilian Mittelstädt einordnen müssen, dem Bundestrainer Julian Nagelsmann die Planstelle als linker Außenverteidiger anvertraut hat.

„Die ersten beiden Spiele habe ich mit den Hufen gescharrt“, berichtete Raum nach seinem ersten Turniereinsatz. Zu Sandro Wagner, dem Assistenten des Bundestrainers, habe er schon vor dem Anpfiff gesagt: „Ich will auf den Platz, ich hab Bock. Ich glaube, das hat man auch gesehen.“

Nagelsmann bringt Tempo, Präzision und Wucht

Das ist der tiefere Sinn hinter Nagelsmanns Plan: dass die Spieler von der Bank neuen Schwung bringen. Wenn sie denn kommen. In allen drei Spielen der EM, selbst im letzten Test vor dem Turnier gegen Griechenland, hat der Bundestrainer dieselbe Startelf aufgeboten. Aber auch im dritten Spiel machte er von allen ihm zustehenden Wechseloptionen Gebrauch. Nur diesmal nicht, weil er es konnte, sondern weil er es musste.

Die schöne neue Euphorie im Land drohte am Sonntagabend einen ersten Dämpfer zu erhalten – und das galt es aus Sicht von Julian Nagelsmann unbedingt zu verhindern. „Wir haben so gewechselt, dass es sich selbst erklärt hat“, sagte er. Er brachte Tempo (Maximilian Beier), Präzision (David Raum) und vor allem Wucht (Niclas Füllkrug).

11 Jokertore hat Füllkrug für die Nationalmannschaft erzielt. Bei 13 Einwechslungen.

Seit seinem Debüt im November 2022 hat Füllkrug 19 Länderspiele bestritten und dabei 16 Tore erzielt. 13-mal kam er von der Bank, elfmal traf er als Joker. Niclas Füllkrug ist Deutschlands Superjoker – oder vielleicht doch mehr?

Bei der EM muss sich der 31 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund bisher als Herausforderer hinter Kai Havertz einsortieren. Havertz ist kein gelernter Mittelstürmer. Er interpretiert die Rolle anders. Weil er fußballerisch stärker ist als Füllkrug, soll Havertz die gegnerische Abwehr gewissermaßen mürbe spielen. Im Zweifel kommt dann irgendwann Niclas Füllkrug aufs Feld und erledigt den Rest. Bisher funktioniert das bestens.

Füllkrug verteidigt Nagelsmann

„Der Trainer hat sich bisher dreimal für die gleiche Elf entschieden. Er hat das auch mit einem gewissen Hintergrund gemacht“, sagte Füllkrug selbst.

Und doch ließ es sich kaum verhindern, dass nach dem Verlauf des Spiels gegen die Schweiz nun wieder verstärkt über ihn und seine Rolle diskutiert werden wird. Über die Frage, ob ein echter Neuner dem Spiel der deutschen Mannschaft nicht guttut. Ob also Füllkrug nicht in die Startelf gehört.

Das war schon bei der WM in Katar so, als Füllkrug, gerade frisch zum Nationalspieler gekürt, ebenfalls in allen drei Gruppenspielen nur von der Bank kam. Dass Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick ihn nicht wenigstens gegen Costa Rica von Anfang an brachte, dass er stattdessen erneut auf eine falsche Neun setzte, das gilt vielen im Nachhinein als fatale Fehlentscheidung.

„Kai kann auch zentrale Spitze spielen, er macht das auch gut“, sagte Nagelsmann. „Am Anfang war das richtig mit ihm, weil wir einfach mit viel Tempo hinter die Ketten kommen wollten.“ Havertz hatte ebenfalls zwei Kopfballchancen, eine zu Beginn, eine am Ende des Spiels. Einmal landete der Ball in den Armen des Schweizer Torhüters Yann Sommer, einmal auf der Latte.

Füllkrug machte es besser, überwand Sommer mit einem „technisch sehr anspruchsvollen Kopfball“, wie der Bundestrainer sagte. „War nicht so ganz einfach. Das war ein tolles Tor.“

Und es war eines der Szenarien, die in Füllkrugs Rollenprofil stehen. „Das sind so Momente, wo wir ihn brauchen“, sagte Nagelsmann. Füllkrug liefere tatsächlich Argumente für beide Varianten: ihn auch mal von Beginn an spielen zu lassen, weil er dem Spiel der Offensivkünstler ein neues Element zufügen kann. Oder ihn weiter als Joker zu bringen, „weil er es super macht“, wie der Bundestrainer erklärte.

Vier Jokertore hat Füllkrug bei großen Turnieren schon erzielt, bei gerade mal sechs Einsätzen. Das ist noch keinem anderen deutschen Nationalspieler gelungen. Julian Nagelsmann sagte: „Für ihn ist es Freud und Leid zugleich, dass er die Rolle sehr gut erfüllt.“