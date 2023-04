Der Underdog im Pokalfinale Stern 1900 will den Überraschungseffekt nutzen

Wenn Alina Cibusch über den „Sterner“ redet, meint sie den Kunstrasenplatz in der Schildhornstraße inmitten von Steglitz. Es sind nur zehn Autominuten bis zum Stadion Lichterfelde, in dem Viktoria 89 beheimatetet ist. Es war schon immer die geographische Nähe, die das Duell zwischen Viktoria Berlin und Stern 1900, wo Cibusch Kapitänin ist, zu einem besonderen Derby machte in der Fußball-Regionalliga Nordost.