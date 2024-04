„Der Verein trägt gesellschaftliche Verantwortung“ Das Geheimnis hinter der Philosophie der BR Volleys

Ein paar Sekunden lang fehlten Ruben Schott nach dem Meisterschaftsgewinn der BR Volleys am Sonntag die Worte. Der Kapitän stand in einer kleinen Pfütze aus Bier, kurz zuvor hatten seine Teamkollegen ihm eine kräftige Bierdusche verpasst. „So etwas wie heute habe ich noch nie erlebt“, sagte er strahlend. „Das ist einfach nur krass. Was ihr als Fans da abgerissen habt – Chapeau! Nach einem 0:2-Rückstand macht es viel mehr Spaß zu gewinnen.“

Kann man so einen Moment der Euphorie, wie ihn die Volleys erlebten, als sie sich vor über 8500 Zuschauern zum Rekordmeister krönten, überhaupt noch toppen? „Man kann ihn zumindest wiederholen“, sagte Schott und lachte. „Bald brauchen wir dann eine größere Halle.“

Dass Berlins Volleyballer eine Finalserie in ausverkaufter Halle spielen würden, war vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar. Manager Kaweh Niroomand zeigte sich angesichts dieser Entwicklung emotional. „Man erinnert sich an seine eigene Geschichte und würde nach so einem Erlebnis am liebsten im Park bei einem Glas Weißwein sitzen und in Ruhe über alles nachdenken.“

Konkret erinnerte sich Niroomand an seine Zeit als Spieler und später Trainer. Beim VdS in Reinickendorf waren Ende der 1970er Jahre gerade einmal 160 Zuschauende dabei. Beim SCC war die Sömmeringhalle in Charlottenburg nur ein einziges Mal ausverkauft, nämlich beim Endspiel 2004 mit 800 Zuschauern. „Und jetzt hatten wir trotz des wenigen Vorlaufs innerhalb von einer Woche fast 18.000 Zuschauer“, so Niroomand. „Diese Kulisse ist nicht nur in Deutschland einmalig, sondern in ganz Europa.“

Von den Fans werden Kapitän Ruben Schott und Co gefeiert. © IMAGO/mix1/Daniel Lakomski

Bei den Fans kommen die Volleys nicht nur aufgrund ihres sportlichen Erfolgs gut an. Auch ihre Präsenz abseits des Spielfeldes dürfte eine Rolle spielen: Für das Finalspiel knüpften sie in Anlehnung an Popstar Taylor Swift Freundschaftsarmbänder und verschenkten einige davon an ihre Anhänger.

Mittelblocker Nehemiah Mote inspirierte die Fans dazu, sich die Fingernägel bunt zu lackieren. Cody Kessel und Timothée Carle performten am Sonntagabend zu Songs aus dem Disney-Film Frozen und High School Musical. Unvergessen bleibt zudem der ehemalige Volleys-Spieler Benjamin Patch, der sich einst die Posen von Drag Queens abschaute und diese beim Einlaufen in die Halle vorführte.

„Wir haben ein völlig anderes Profil als andere Vereine. Das ist es, was uns auszeichnet“, so Niroomand. Dabei spiele nicht zuletzt die Mentalität eine zentrale Rolle. „Wir versuchen, im Umgang nahbar und familiär, aber in der Arbeit hochprofessionell zu sein. Diese Spielphilosophie bringen wir auch unseren Spielern nahe. Die Leute würdigen, dass sie nach den Spielen mit den Spielern quatschen und Fotos machen können. Das spricht sich immer mehr herum.“

Geschafft. Im fünften Finalspiel lautete das Ergebnis 3:0 gegen den VfB Friedrichshafen. © imago/Contrast/O.Behrendt

Der Verein stellte sich in dieser Saison überdies neu auf. Der Fokus liegt jetzt verstärkt auf Aspekten wie Nachhaltigkeit und der Förderung von Mädchen und Frauen. „Dieser Verein ist nicht nur ein Sportverein. Dieser Verein trägt gesellschaftliche Verantwortung“, so Niroomand. „Gleichzeitig lebt er von seinem Ursprung: dem Sport. Wenn wir Erfolge erzielen, dann können wir dadurch unsere gesellschaftlichen Aufgaben besser erfüllen.“

Ihre sportlichen Ziele haben die Volleys erfüllt: Sie haben endlich den VfB Friedrichshafen als Rekordmeister abgelöst und bereits im März den Pokal gewonnen. In der Champions League lassen größere Erfolge noch auf sich warten - zumindest sportlich gesehen. Zwar ist es gegen Topteams aus Italien und Polen, deren Budgets um einiges höher sind, quasi unmöglich zu bestehen.

Dafür lieferten die Volleys aber eine Zuschauerkulisse, die in Europa wohl einzigartig ist. Zum wiederholten Mal waren in der gesamten Saison über 100.000 Menschen bei den Spielen in der Max-Schmeling-Halle. Und wenn der Verein sich weiter so entwickelt, dann braucht er vielleicht wirklich irgendwann eine andere Halle.