Das Entscheidungsspiel gegen Schweden konnte getrost als Sinnbild für den Verlauf der Weltmeisterschaft der deutschen Handballerinnen herhalten. Stark begonnen, sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet, um sie am Ende doch komplett zu verspielen.

Und so endet die WM in einer großen Enttäuschung. Nach dem schließlich sehr deutlichen 24:35 (13:18) im Spiel um Platz sieben hat das deutsche Team die Teilnahme am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele verpasst.

Trainer Henk Groener hatte ein ähnliches Spiel wie gegen Norwegen erwartet. Allerdings nur taktisch, da auch die Schwedinnen den für skandinavische Teams typischen Tempo-Handball spielen. Ergebnistechnisch setzte er natürlich voll auf sein Team.

Dem war auch sofort anzumerken, dass sie die Niederlage gegen Norwegen und damit das verpasste Halbfinale verarbeitet hatten. Die Spielerinnen seien am freien Donnerstag spazieren gewesen, an der frischen Luft, um den Kopf frei zu bekommen, berichtete Groener. Außerdem hatte er Einzelgespräche mit ihnen geführt.

Die Hände zitterten

Die schienen zu fruchten, früh konnten sich die Deutschen leicht mit 8:4 absetzen und machten einen starken Eindruck. Sie nutzten ihre Chancen und wirkten gut vorbereitet auf die Schwedinnen. Danach ging allerdings nur noch wenig zusammen.

Beim 10:9 führten die Schwedinnen erstmals und konnten sich ihrerseits bis zur Pause auf 18:13 absetzen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Deutschen dann überhaupt nicht mehr ins Spiel. Vorne vergaben sie leichtfertig ihre Chancen, hinten war Dinah Eckerle nicht der dringend benötigte Rückhalt. Sie hielt nur ein Viertel der Bälle, die auf ihr Tor kamen. Später ging sie hart mit der Leistung ihrer Mannschaft ins Gericht: "Ich habe selten ein schlechteres Spiel gesehen. Das war unterirdisch und einfach nur peinlich, sich so abschießen zu lassen. Wir hatten keinen Plan", sagte Eckerle.

Den deutschen Handballerinnen war nun anzumerken, dass es für sie um viel ging. Die Hände zitterten, die Schwedinnen konnten mit dem Druck einfach besser umgehen. Lediglich die angeschlagene Alicia Stolle, mit sechs Toren beste Werferin, kam nah an ihre Normalform heran.

Die Skandinavierinnen spielten befreit auf und sorgten schon Mitte der zweiten Hälfte zum 27:16 für die Vorentscheidung zum Spiel. Nun nahm Henk Groener immer wieder die Torhüterin raus, um eine siebte Feldspielerin zu bringen – doch es war zu spät. Die letzten zehn Minuten waren nur noch Schaulaufen. Die deutschen Spielerinnen ließen die Köpfe hängen, die Schwedinnen bejubelten so ziemlich alles, was sie sahen.

Aus der Traum. Luisa Schulze, Emily Bölk und Kim Naidzinavicius (v. l. n. r.) haben keine Chance mehr auf die Olympischen Spiele. Foto: dpa

Nach der Hauptrunde hatte Groener noch gesagt, dass Platz sieben das Ziel sei, das verpasste Halbfinale damit keine Enttäuschung. Das musste er nach der letztlich in der Höhe nicht verdienten Niederlage gegen Schweden anders sehen. Es war das erklärte Ziel, mindestens Siebter zu werden – und das haben sie nun mal nicht erreicht.

„Aber“, sagte Groener auch, „man muss auch mal sehen, dass wir weit über den Erwartungen gespielt haben“. In der Tat machte das deutsche Team tolle Entwicklungsschritte, reift immer weiter zu einer Einheit. Dabei ist immer zu bedenken, dass sich die Handballerinnen noch immer im Umbruch befinden, der nach der WM vor zwei Jahren eingeleitet wurde. Es sieht derzeit danach aus, als ob Emily Bölk, Dinah Eckerle und Co. dem Zeitplan voraus sind.

In den entscheidenden Phasen sei das Team aber „einfach noch nicht gut genug“ gewesen, um zu bestehen. „Natürlich kommt dann auch die fehlende Erfahrung durch, die kann man sich ja nicht kaufen“, sagt Groener. Allerdings müsse man auch die gute Seite betonen: Erstmals seit dem Umbruch Anfang 2018 waren die deutschen Handballerinnen so nah dran an einem Halbfinale, waren in jedem Spiel ebenbürtig.

Vielversprechende Zukunft

Einzelne Spielerinnen wollte Groener bei seiner Bilanz nicht rausnehmen. „Ich betrachte die Mannschaft als Ganzes. Die Ausgeglichenheit und mannschaftliche Geschlossenheit hat uns ausgemacht“, sagt der Niederländer. Die Teamstärke schlug sich darin nieder, dass die deutschen Handballerinnen „so unberechenbar waren, wie wir das schon vor dem Turnier gesagt hatten“, sagt Groener.

Mehr zum Thema Olympia-Ziel ist weiter möglich Für die deutschen Handballerinnen geht es um alles oder nichts

Und da das junge Team in dieser Konstellation noch einige Jahre zusammenspielen kann, wird das auch so bleiben. Zwar haben sie im März, wenn andere Nationen um die Olympia-Qualifikation spielen, nun frei. Doch sollte das Ende des Turniers, die auch emotional krachende Niederlage gegen Schweden, nicht darüber hinwegtäuschen, dass den deutschen Handballerinnen eine große Zukunft bevorsteht.