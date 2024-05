Deutsche Meisterschaften im Wasserspringen Der große Sprung von Prenzlauer Berg nach Paris

Schon seit Tagen tummeln sich Deutschlands beste Wasserspringerinnen und -springer in Deutschlands bester und wichtigster Sprunghalle in Prenzlauer Berg. Bis kommenden Sonntag ermitteln die Frauen und Männer – mal miteinander im Synchron, mal gegeneinander im Einzel – hier die nationalen Champions.

Und, was dieser Tage fast noch wichtiger ist: Hier wird ermittelt, wer das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris erhält. „Es geht um viel, jeder ist motiviert bis in die Haarspitzen“, sagt Bundestrainer Christoph Bohm.

Lena Hentschel, 22, ist sportlich aufgewachsen in dieser Sprunghalle im Europasportpark. Wie wichtig der Standort im Wasserspringen ist, zeigt sich allein schon daran, dass der Berliner TSC als größter teilnehmender Verein 21 Springerinnen und Springer für die deutschen Meisterschaften angemeldet hat.

Für Hentschel ist dieser Aufenthalt in Berlin ein ganz besonderer. Sie studiert und trainiert in Ohio, „weil das System dort gut zu mir passt“, wie sie sagt. Vollzeitstudium und Training werden genau aufeinander abgestimmt.

Hentschel gewann in Tokio Bronze mit Tina Punzel

Zuletzt hatte sie an den Veranstaltungen nur noch digital teilgenommen, um sich in ihrer Heimat auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Im besten Fall qualifiziert sie sich in zwei Disziplinen für die Olympischen Spiele im Sommer − im Einzel sowie im Synchronwettbewerb mit Jette Müller, 20, − jeweils vom Drei-Meter-Brett. „Die Anspannung steigt. Wir alle wissen, worum es geht und dass die Ergebnisse dieser Tage unseren ganzen Sommer und vielleicht auch darüber hinaus bestimmen werden“, sagt sie.

Turm-Synchronspringen zum Auftakt Am Mittwoch um 10 Uhr beginnen die Meisterschaften mit den Vorkämpfen im Turm-Synchronspringen bei Frauen und Männern. Die ersten Entscheidungen fallen dann in diesen Wettbewerben ab 15 Uhr.

Hentschel hat bereits gute Erfahrungen mit Olympia und der speziellen Vorbereitung darauf gemacht. Bei den um ein Jahr verschobenen Spielen in Tokio 2021 gewann sie an der Seite von Tina Punzel die Bronzemedaille in besagtem Synchron-Wettbewerb. Es war damals die erste Medaille für das Team Deutschland bei den Wettkämpfen in Japan.

In der Zwischenzeit hat Hentschel nicht nur ihren Wohnort gewechselt. Seit dem Karriereende Punzels springt sie nun mit neuer Partnerin. Womit sich auch ihre Rolle verändert hat. „Früher bin ich Tina gefolgt“, sagt sie, „jetzt bin ich die Ältere und bringe die Erfahrung mit. Ich habe das Gefühl, dass Jette von mir lernt, dass wir aber auch miteinander noch viel lernen können.“

Dass Hentschel und die Rostockerin Müller in diesen Tagen sehr intensiv gemeinsam ihre Synchronität trainieren, aber einen Großteil des Jahres getrennt voneinander an Technik, Haltung und Anlauf feilen, ist nach Aussage der Athletinnen kein Problem. „Bevor ein Paar zusammengestellt wird, wird genau geschaut, wer zusammenpasst“, erzählt Hentschel. Neben der Körpergröße und der Statur muss vor allem der Anlauf sehr ähnlich sein. Dieser ist ein wesentlicher Faktor bei der Ausbildung im Wasserspringen.

Die Synchronpartnerinnen sind zugleich Herausforderinnen

Bevor am Sonntag ab 10 Uhr die Vorkämpfe im Synchron-Wettbewerb anstehen, treten die Frauen am Samstag ab 9.30 Uhr im Einzel an. In Paris stehen dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) hier zwei Plätze zu. Hentschel, die beim Weltcupfinale Fünfte wurde, ist die Favoritin. Für den zweiten Quotenplatz sorgte Saskia Oettinghaus, die mittlerweile ebenfalls am Stützpunkt in Berlin trainiert. Die größten Herausforderinnen sind die beiden Synchronpartnerinnen Jette Müller und Jana Lisa Rother.

Oettinghaus, 26, die in Rostock ausgebildet wurde und zuletzt für den Dresdner SC sprang, sagt: „Es lag auf der Hand: Wenn ich zu Olympia will, muss ich nach Berlin gehen.“ Weil die Sprunganlage hier eben zu den besten auf der ganzen Welt gehört.

Bei den Meisterschaften genießt sie somit Heimvorteil. Was insbesondere bei den Wettkämpfen vom Brett ein großer Vorteil ist. „Jedes Brett beim Wasserspringen ist anders“, erklärte Oettinghaus, „es ist natürlich angenehm, wenn man jetzt von dem Brett springt, das man aus dem täglichen Training kennt.“

Gerade in den letzten Tagen haben die besten deutschen Springerinnen und Springer sehr viel Zeit auf diesen verbracht.