Deutsche Nachwuchsliga Die Eisbären Juniors scheitern im Play-off-Halbfinale

Die U20 der Eisbären Juniors ist im Play-off-Halbfinale der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) gegen die Kölner Junghaie ausgeschieden. Nachdem die Mannschaft von Jochen Molling durch ein 6:2 am Sonnabend ein viertes Spiel im Wellblechpalast zu Hohenschönhausen erzwungen hatte, unterlag sie am Sonntag mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

Kevin Handschuh, der bereits mit den Profis in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflief, brachte die Berliner bereits nach 33 Sekunden in Führung. Im letzten Drittel drehten Edwin Tropmann und Justin Büsing in Überzahl dann aber die Partie zugunsten der Rheinländer. Im Vorjahr hatten die Juniors den Titel gewonnen. (BP)

