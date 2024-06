Deutscher EM-Kader steht Torwart Alexander Nübel als letzter Spieler gestrichen

Der deutsche Kader für die Fußball-Europameisterschaft steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge fest. Torwart Alexander Nübel wird nach Informationen von „Bild“, „Sky“ und „Welt“ als letzter Spieler gestrichen.

Der 27-jährige Nübel, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart spielt, gehört schon nicht mehr zum Spieltagskader für das letzte EM-Testspiel gegen Griechenland am Freitagabend.

Eine offizielle Bestätigung für die Personalie gab es zunächst nicht. Die Mannschaft sei aber über diese Entscheidung am Freitagvormittag informiert worden. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bis um 24.00 Uhr den endgültigen 26-Mann-Kader für das am 14. Juni beginnende Heimturnier an die UEFA melden.

Nagelsmann hatte am Donnerstagabend gesagt, dass die Entscheidung über den Streichkandidaten für seinen finalen EM-Kader bereits getroffen sei. Welcher Feldspieler bei der Heim-EM nicht dabei sein wird, wollte der Bundestrainer aber erst nach der Turnier-Generalprobe gegen Griechenland verkünden.

Als Streichkandidaten galten zuletzt neben Nübel auch Maximilian Beier, Robin Koch, David Raum und Chris Führich.

Der Bundestrainer hatte bei der Bekanntgabe des vorläufigen EM-Kaders eigentlich kommuniziert, dass er mit vier statt nur drei Torhütern ins Turnier gehen will. Das sind Manuel Neuer als Nummer eins sowie Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann – und Nationalmannschafts-Neuling Nübel. Nun also der Sinneswandel. (Tsp, dpa)