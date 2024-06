Deutsches Hochrisikospiel gegen Ungarn Bis auf ein Skandal-Lied bleibt es friedlich

Leon Goretzka lief geradewegs auf die ungarischen Fans zu und formte mit seinen beiden Händen ein Herz. Ihm war in diesem Moment vor drei Jahren völlig klar gewesen, auf wen er da zu rannte. Und seine Botschaft an die in schwarz gekleideten Anhänger war eindeutig. „Spread Love“ schrieb Goretzka später in den sozialen Medien zu seinem Jubel nach dem Treffer zum 2:2.