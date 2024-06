DFB-Team bei der Europameisterschaft Wie schneidet Deutschland ab?

Dreimal ist Deutschland schon Fußball-Europameister geworden. Im eigenen Land allerdings noch nicht. Wird es dieses Mal klappen? Die vergangenen großen Turniere geben nicht allzu viel Hoffnung, bei den vergangenen Testspielen aber ging die Leistungskurve deutlich nach oben.

Was spricht für die deutsche Mannschaft und was gegen sie? Drei Experten klären auf.

Die deutsche Mannschaft wird unterschätzt

Toni Polster galt in den 1980er und 1990er Jahren als erfolgreichster österreichischer Fußballspieler. Mit 44 Toren ist er Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft. Er sagt: Deutschland erreicht mindestens das Halbfinale.

Ich glaube, Deutschland ist besser, als viele Leute denken. Die Mannschaft wird unterschätzt, wahrscheinlich auch durch die Erfahrungen in den letzten großen Turnieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die deutsche Mannschaft bei der diesjährigen EM das Halbfinale oder Finale erreicht. Ich habe alle Testspiele verfolgt, aber letztendlich kommt es auf die großen Spiele an. Testspiele sind immer etwas anderes, die kannst du nicht vergleichen. Vor allem nicht mit einer Europameisterschaft. Meinen Optimismus für die deutsche Mannschaft mache ich auch an Julian Nagelmann fest. Er hat rechtzeitig die richtigen Schlüsse gezogen und die Mannschaft dementsprechend umgebaut. Das wird der Mannschaft Aufwind geben. Das ist ein Unterschied zu der Ausgangslage vor der WM in Katar. Auch die Rückkehr von Toni Kroos wird der Mannschaft guttun. Für Österreich erhoffe ich mir hingegen erst einmal das Überstehen der Gruppenphase. Mit Frankreich und Holland haben wir starke Gegner vor uns. Dafür muss man einen riesengroßen Optimismus haben.

Deutschland kommt mindestens ins Viertelfinale

Wolf Fuss kommentiert die Fußball-EM für Magenta TV. Er tritt ebenfalls bei Fußballübertragungen von Sky, Sat.1 und RTL auf. Er sagt: Dem Auftaktspiel kommt eine besondere Bedeutung zu, Deutschland wird es knapp gewinnen.

Toni Kroos hat es ganz gut gesagt: Wir waren nicht so gut, wie wir gemacht wurden nach den Länderspielen im März und sind nicht so schwach, wie es jetzt aussieht. Grundsätzlich würde ich sogar sagen, dass ich dieses 2:1 gegen Griechenland eher positiv verbuche, weil man gesehen hat, dass die Truppe reagieren kann auf einen Rückstand. Das kann in unserer Gruppe ja auch passieren, in der es ähnliche Kaliber gibt wie Griechenland oder die Ukraine. Dem Eröffnungsspiel kommt eine immense Bedeutung zu, auch was die Fußballstimmung in diesem Land betrifft.

Viel wichtiger als der sportliche Ausgang wäre für mich, dass dieses Land zu einer gewissen Leichtigkeit zurückfindet in diesen vier Wochen. So wie uns das 2006 gelungen ist. Ich glaube, dass wir das Spiel gegen Schottland gewinnen. Aber es wird eine relativ knappe Nummer, vielleicht 1:0 oder 2:1. Ich denke auch, dass die deutsche Mannschaft Gruppenerster wird und mindestens bis ins Viertelfinale kommt.

Heimvorteil heißt nicht gleich Titel

Charlotte Bruch ist Redakteurin im Sportressort des Tagesspiegels. Aktuell begleitet sie die deutsche Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Sie sagt: Deutschland gehört höchstens zum erweiterten Favoritenkreis.

Um eine Fußball-Europameisterschaft zu gewinnen, muss alles passen. Es reicht nicht, einen sehr guten Kader zu haben und nur auf besondere Momente einzelner Spieler zu vertrauen. Der Heimvorteil allein beschert einer Nation ebenfalls nicht automatisch den Titel. Die jüngsten Länderspiele der deutschen Mannschaft haben gezeigt, dass sie sich irgendwo inmitten all dieser Punkte befindet. Und vielleicht liegt genau dort die Wahrheit: Deutsche Fans können sich durchaus Hoffnungen machen, dass Deutschland ein gutes Turnier spielt, mehr aber auch nicht. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann darf nicht an der eigenen Erwartungshaltung scheitern, die seit den Länderspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande sehr gewachsen ist. Nach wie vor befindet sich die deutsche Mannschaft in der Findungsphase und gehört demnach höchstens zum erweiterten Favoritenkreis. Das Finale zu erreichen, wäre eine große Überraschung. Und ein Titel erscheint bei Nationen wie Frankreich oder England deutlich überfälliger.