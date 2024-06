Die deutschen EM-Gegner im Check (III) Der Schweiz fehlt es an offensiver Wucht

Schottland (5:1), Ungarn (2:0) und die Schweiz: Das sind die Vorrundengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale geht es im dritten Gruppenspiel an diesem Sonntag in Frankfurt am Main (21 Uhr, live in der ARD) gegen die Schweiz. Die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin im Check.