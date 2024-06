Die EM der Eigentore Reiner Zufall oder ein echter Trend?

Bei einem kurzen Blick auf die Torschützenliste der Europameisterschaft fällt vor allem ein Name auf: „Eigentor“ steht dort nach der ersten EM-Woche mit fünf Treffern und einem dementsprechend großen Abstand schon fast einsam an der Spitze.

Während sich in den sozialen Medien bereits ein Scherz aus der Statistik gemacht wurde und Nutzer und Nutzerinnen wilde Gerüchte über einen Transfer des mysteriösen Spielers zu verschiedensten Topklubs schürten, bleibt es spannend, ob diese Häufung an Eigentoren nur ein Zufall ist oder zu einem echten Trend wird.

Dass es sich bei „Eigentor“ dabei nicht um einen realen Spieler handelt, ist klar. Stattdessen soll die Summe der selbstverschuldeten Tore viel mehr die auffällige Entwicklung verdeutlichen. Schließlich dürfte man bei einem ersten Zwischenfazit des laufenden Turniers schnell auf die vielen Treffer in das eigene Tor kommen. Zumal sich bisher auch noch kein echter Top-Torjäger herauskristallisieren konnte.

So wurden bei den bisher 21 Spielen der EM bereits 54 Tore geschossen. Doch nur Jamal Musiala und der Slowaken Ivan Schranz trafen doppelt. Alle anderen Torschützen können erst einen Treffer verzeichnen – eben bis auf „Eigentor“.

Wobei auch diese Statistik so eigentlich nicht ganz korrekt ist. Der Albaner Klaus Gjasula erzielte streng genommen ebenfalls schon zwei Tore. In der Partie gegen Kroatien am vergangenen Mittwoch gelang Albanien spät in der Nachspielzeit durch sein Tor noch der 2:2-Ausgleich. Vorher waren die Kroaten in Führung gegangen, kurioserweise auch durch ein Tor Gjasulas, der in der 76. Minute nämlich zuerst ins eigene Netz traf.

Der bisherige EM-Rekord an Eigentoren wurde erst 2021 aufgestellt

Den Fluch der Eigentore startete Antonio Rüdiger direkt während des Eröffnungsspiels, als er nach einem Freistoß der Schotten den Ball unabsichtlich mit dem Kopf an Manuel Neuer vorbei lenkte. Neben dem deutschen Innenverteidiger verschuldeten zudem noch Riccardo Calafiori, Maximilian Wöber, Robin Hranac und eben Gjasula selbst ein Gegentor.

Der bisherige EM-Rekord an Eigentoren liegt dabei noch gar nicht lang zurück. Erst 2021 gab es einen neuen Höchstwert von elf Eigentoren und damit mehr als bei allen vorherigen Turnieren zusammen. Die aktuell laufende EM hat nun gute Chancen, die Marke direkt wieder höher zu schrauben. Wobei es sich bei der Entwicklung auch nicht um ein rein europäisches Phänomen handelt. Zuletzt gab es bei der WM 2018 mit zwölf Eigentoren ebenfalls eine Bestmarke.

Und so läuft schon längst die Suche nach Gründen für diese Eigentor-Flut. Eine mögliche Ursache ist, dass das Spiel seit Jahren immer weiter an Schnelligkeit gewinnt. Viele der Spieler konnten bei ihren Eigentoren gar nicht mehr reagieren und fälschten die Bälle so unglücklich in das eigene Tor ab.

Ein weiterer Erklärungsansatz liegt in der guten Strafraumbesetzung der Teams. Je mehr Spieler im Sechszehner für Gefahr sorgen, umso höher scheint die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball auch von einem eigenen Bein aus in das Tor fliegt. In gewisser Weise provozieren die Teams mit solchen Aktionen auch bewusst Eigentore – und das gelingt bei der EM zumindest bisher mit großem Erfolg.