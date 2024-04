Die Fischtown Pinguins wühlen Bremerhaven auf Extreme Emotionen an der Nordsee

Die Bremerhavener Eisarena lag verlassen da. Anderthalb Stunden waren vergangen, seitdem Yannick Veilleux den 2:1-Siegtreffer für die Eisbären in der Overtime erzielt und seine Mannschaft somit auch in der Finalserie mit 2:1 in Führung gebracht hatte – und entsprechend hielt es niemanden länger als nötig hier.