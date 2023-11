Die Füchse spielen in Saudi-Arabien Eine Reise ins Ungewisse

Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Als sich Füchse-Trainer Jaron Siewert am frühen Montagmorgen auf den Weg zum IHF Super Globe machte, wusste er noch nicht so wirklich, was auf ihn zukommen würde. Sein komplettes Team bekam er erst beim Umsteigen in Doha zu Gesicht. „Anders wäre es zeitlich nicht möglich gewesen“, sagt der 29-Jährige, der nach der Länderspielwoche schauen musste, in welchem Zustand seine Spieler zur Mannschaft zurückkommen.