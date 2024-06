Die Fußball-EM als Fernseh-Turnier Das Quotenmärchen und sein dunkles Kapitel

Die Anzeichen für ein Sommermärchen 2.0 bei der Fußball-Europameisterschaft mehren sich. Die Einschaltquoten der übertragenden Fernsehsender sind schon hervorragend. Den furiosen Turnier-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sahen am Freitagabend 22,49 Millionen Zuschauer. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte damit einen Marktanteil von 69 Prozent.

Quatar-Quoten deutlich übertroffen

Das Zweite übertraf damit auf Anhieb die Einschaltquoten für die Spiele des deutschen Teams bei der WM in Katar. Im Spätherbst 2022 hatten 17,43 Millionen Menschen das Turnier-Aus im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica verfolgt, dies war der höchste TV-Wert für die umstrittene Weltmeisterschaft.

Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel war die ARD mit den Übertragungen dran. Auch sie waren die mit Abstand meistgesehenen TV-Sendungen des Tages. Den 2:1-Auftaktsieg von Europameister Italien gegen Albanien in Dortmund verfolgten 9,7 Millionen Zuschauer. Die Begegnung Spanien gegen Kroatien verfolgten zuvor 7,66 Millionen Menschen. Die erste Partie des Samstags zwischen Ungarn und Schweiz (1:3) war ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. Die Telekom, die die Rechte für alle 51 Turnierpartien hat, veröffentlicht für ihren Streamingdienst allerdings keine Einschaltquoten..

Die 22,49 Millionen Zuschauer beim ersten Auftritt des Nagelmann-Teams deuten schon ein „Quotenmärchen“ an. Die übrigen Programme, die parallel keine EM zeigen können, reagieren entsprechend und strahlen Wiederholungen inklusive ehrgeizloses Ramsch-Fernsehen aus.

Während der laufenden EM setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auf mehr Moderatorinnen, Kommentatorinnen und Kommentatorinnen denn je - siehe das ZDF-“Sportstudio“ mit Nationalspielerin Laura Freigang und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Diese war überraschend pfiffig, als sie erkennbar Simpsons-Socken trug. Vielleicht war das Accessoire als Reiz-Reaktions-Test gedacht. Es hat jedenfalls funktioniert, in den sozialen Medien wurde sogleich eifrig kommentiert. Bei X, früher Twitter, hielten sich positive und negative Stimmen die Waage.

Christina Graf vom Norddeutschen Rundfunk kommentierte die Partie Spanien gegen Kroatien. © NDR/Lina Klünker

Anders bei Christina Graf, die zusammen mit Thomas Broich das Spanien-Kroatien-Spiel kommentierte. Was ChuckNorrisV tweetete: „Christina Graf ist nicht ganz so schlimm wie #Claudia Neumann. Mehr positives kann ich nicht sagen“ steht für den mehrheitlichen Tenor der erkennbar männlichen Stimmen, die weibliches Personal an den Fußball-Mikrophonen einfach nicht akzeptieren wollen.

Was wird wohl über die ZDF-Frau Claudia Neumann nach ihrem ersten WM-Einsatz gesagt werden, die das Eis für Fußball-Kommentatorinnen gebrochen hatte? Claudia Neumann ist für zahlreiche Männer unverändert ein rotes Tuch. Auch das „Quotenmärchen“ hat seine dunklen Kapitel.