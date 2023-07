Die Generalprobe für den Marathon Unaufgeregt zum Ganzen

Gestern war ich in der Schloßstraße in Steglitz unterwegs. Normalerweise nicht mein Pflaster, da ich keine Freundin von großen Einkaufsstraßen bin. Die Aneinanderreihung halbleer stehender Konsumtempel und die – in allen Städten gleich sortierten – Markenläden frustrieren mich. Trotzdem huschte beim Versuch des Flanierens ein Lächeln in mein Gesicht, denn die Schloßstraße ist ja nicht nur Einkaufsmeile, sondern einmal im Jahr auch Start und Ziel für ein schönes Laufevent.