„Die lange Pause ist nicht gut für den Vereinssport“ Beim TTC Eastside geht es nach zweieinhalb Monaten endlich mit dem Halbfinale weiter

Auf der Webseite des TTC Eastside ist dem Vorschautext auf das anstehende Halbfinale eine gewisse Ungeduld zu entnehmen. „Nach langer Pause biegt die Damen-Bundesliga endlich auf die Zielgerade ein“, steht dort. Am Freitag tritt Eastside beim TSV Dachau an. Das Rückspiel findet am Sonntag um 13 Uhr erstmals in der modernisierten GT-Halle (Paul-Heyse-Straße) statt.