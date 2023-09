Die Leiden der Lädierten Wenn schon nicht Marathon, dann Messe

Läufer*innen sind es gewohnt, zu leiden. Sie laufen mit zusammengebissenen Zähnen die letzten Kilometer des Wettkampfs, obwohl die Muskeln längst schon auf dem Sofa liegen. Sie quälen sich als Freizeitsportler*innen in Zehntelsekundenschritten an ein Tempo heran, das Hochleistungsniveau hat. Die Liste ließe sich fortsetzen und ich möchte sie nur noch um einen Punkt ergänzen: Am meisten leiden Läufer*innen, wenn sie nicht laufen (können).