„Die letzten drei Spiele waren nicht unsere besten“ Für die Füchse ist jetzt jedes Match ein Finale

Es waren durchaus kritische Worte, die die Füchse am vergangenen Wochenende anschlugen. Sicher, die nächsten Punkte standen mit dem 30:26-Sieg gegen den TBV Lemgo in der Handball-Bundesliga zu Buche. Doch die Art und Weise des Auftritts war für viele der Akteure nicht unbedingt zufriedenstellend. „Die letzten drei Spiele waren nicht unsere besten. Das können wir anders”, schlug Berlins Mathias Gidsel gleich den größeren Bogen.

Seine zehn Treffer in Kombination mit schier unbändigem Einsatz waren am Samstagabend wieder einmal ausschlaggebend für den erfolgreichen Ausgang der Partie. Und manchmal fragt sich der Betrachtende schon, wo der Däne die Kraft hernimmt, um sich trotz des kräftezehrenden Programms kontinuierlich in die Abwehr zu werfen – wohlwissend um die Aggressivität, die ihm entgegengebracht wird –, um dann den Angriff entweder mit einem Tor oder einer Strafe für den Gegner abzuschließen. Denn geringer ist das Auskommen selten, blaue Flecken inklusive.

Dieser Einsatz ist es, der aber nicht nur den 25 Jahre alten Rückraumspieler, sondern die gesamte Berliner Bank gerade auszeichnet. Der dafür sorgte, dass vor Lemgo in Constanta und Hamburg gewonnen werden konnte und dass die knappen Spiele siegreich abgeschlossen wurden.

Mathias Gidsel und die Füchse hatten es nicht leicht, sich gegen Lemgo durchzusetzen. © IMAGO/Eibner

Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender Aspekt: Selbstvertrauen. Denn zu Hause sind die Füchse in dieser Saison weiter ungeschlagen, wettkampfübergreifend hält die Serie heim- wie auswärts seit 15 Spielen an. Das sorgt für Rückenwind, für Sicherheit und für zusätzliche Energie.

Zumal es in der Liga nur ein Team gibt, das diesen Lauf gerade übertreffen kann. Der SC Magdeburg tut dies mit einer doppelt so hohen Reihe an Punkterfolgen allerdings mit einer Deutlichkeit, die für die Qualität des Champions-League-Siegers spricht. Besonders in Anbetracht der scheinbar spielerischen Leichtigkeit, mit der die dennoch punktgleichen Elbestädter ihre Duelle meist für sich entscheiden. „Das ist aktuell die beste Mannschaft der Welt”, gibt auch Gidsel unumwunden zu.

Die Füchse können sich keine Fehler mehr leisten

Doch selbst die Magdeburger sind selbstredend nicht unbesiegbar, in Berlin mussten sie sich beispielsweise im vergangenen September mit 26:31 geschlagen geben. Bis für Gidsel und seine Mannschaft im März das für den Meistertitel mutmaßlich entscheidende Rückspiel ansteht, sind die Aufgaben indes nicht weniger herausfordernd.

In der Liga geht es am kommenden Sonntag zum Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt, bereits am Dienstag ist in der European League Sporting Lissabon zu Gast (18.45 Uhr/ Max-Schmeling-Halle). Und gegen diese Kontrahenten werden Fehler, wie sie sich die Füchse in den letzten Begegnungen geleistet haben, schwerer auszugleichen sein.

Da sollten nicht mehr so viele Pässe im nirgendwo landen, die Gegenstöße nicht verstolpert werden oder die Würfe abseits des Tornetzes enden. Und vor allem sollte sich die Abwehr steigern, die gerade im Sieben-gegen-Sechs ihre Schwächen offenbarte.

Speziell den letzten Aspekt dürften sich auch die Portugiesen genau angeschaut haben, die das Überzahlspiel in der Vergangenheit abermals überaus überzeugend einfließen ließen. Angeführt von den Brüdern Francisco und Martim Costa, die bei der jüngsten Europameisterschaft für einige Aufmerksamkeit sorgten, verfügt die Mannschaft zudem über viel Athletik und Spielwitz. „Das wird das erste von vielen Finalspiele”, betonte Mathias Gidsel und schob die Direktive sofort hinterher: „Da müssen wir es besser machen und nach der Woche werden wir dann sehen, wo wir stehen.”

Die Ausgangslage ist trotz der möglichen Stolpersteine mehr als gut. Denn bei all der Kritik, die berechtigterweise angebracht wurde, zählt am Ende vor allem eines: die Punkte. Und die konnten die Füchse zuletzt immer mitnehmen.