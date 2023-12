Die Neuen von Hertha BSC Gustav Christensen ist Trainers Liebling

Einen solchen Umbruch wie in diesem Sommer hat es bei Hertha BSC vermutlich nie zuvor gegeben. Zwölf neue Spieler haben die Berliner nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie haben sie sich im ersten halben Jahr geschlagen? Und was ist künftig von ihnen zu erwarten? Teil zwei unserer Serie, Gustav Christensen.

Die ersten Worte

Drei Tage sind seit dem vorerst letzten Bundesligaspiel für Hertha BSC vergangen, da geben die Berliner am 30. Mai die Verpflichtung eines weiteren Spielers für die Offensive bekannt. Der 18 Jahre alte Däne Gustav Christensen kommt vom FC Midtjylland. Er unterschreibt bei Hertha einen Vierjahresvertrag.

„Wir freuen uns, dass wir mit Gustav einen ebenso talentierten wie spannenden offensiven Außenbahnspieler für unseren Verein gewinnen konnten, der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten Schnelligkeit, Kampfeswille und Zielstrebigkeit mitbringt“, erklärt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. „Er hat im U-Bereich über Jahre sehr stabile Leistungen gezeigt und dabei seine Torgefahr ebenso wie sein Potenzial unter Beweis gestellt. Wir sind zuversichtlich, dass er diesen Weg im blau-weißen Trikot fortsetzen wird.“

5 Tore hat Christensen in fünf Spielen für Herthas U 23 in der Regionalliga erzielt.

Wie bei Fabian Reese, so ist auch bei Christensen der Transfer schon lange vor dem Abstieg in die Wege geleitet worden. Damit aber erschöpfen sich erst einmal die Gemeinsamkeiten.

Während Reese bei Hertha für eine Führungsrolle vorgesehen ist, gilt Christensen als Perspektivspieler. Nicht einmal Pal Dardai hat den jungen Dänen beim Start der Vorbereitung richtig auf dem Schirm. „Er war eingeplant für die U23“, erklärt Herthas Trainer.

Trotzdem darf Christensen erst einmal mit den Profis trainieren. „Wir müssen sein schwaches Bein noch schulen, weil er immer zu einer Seite geht“, erklärt Dardai zu Beginn der Vorbereitung. „Aber ich habe gesagt, ich arbeite gerne mit schnellen Flügelspielern, die haben wir nicht.“

Der Start

Es beginnt mit einer Enttäuschung. Als Herthas Profis im Juli ins Trainingslager nach Österreich aufbrechen, muss Gustav Christensen bei der U23 in Berlin bleiben. Für die bestreitet er in der viertklassigen Regionalliga auch seine ersten beiden Pflichtspiele im Hertha-Trikot, in denen er gleich drei Tore erzielt.

Ich mag Gustav. Für mich ist er ein kleiner Liebling. Weil er arbeitet und nicht aufgibt. Herthas Trainer Pal Dardai über Gustav Christensen

„Die Treffer haben mir Selbstvertrauen für die Aufgaben bei den Profis gegeben“, sagt Christensen, der Mitte August, am dritten Spieltag gegen den Hamburger SV, erstmals für Herthas erste Mannschaft in der Zweiten Liga zum Einsatz kommt. Als er in der 83. Minute für Jeremy Dudziak eingewechselt wird, hat der HSV gerade den Treffer zum 3:0-Endstand erzielt.

Die Bilanz

„Das alles ging schneller, als ich selbst erwartet hatte“, sagt Gustav Christensen über sein erstes halbes Jahr in Berlin. Im letzten Spiel vor der Winterpause, beim 0:0 gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück, darf er in seinem elften Einsatz für Herthas Profis erstmals von Anfang an spielen. Er rückt für den erkrankten Fabian Reese in die Startelf.

Gezeichnet, aber glücklich. Im Pokal-Achtelfinale gegen den HSV stand Christensen 75 der 120 Minuten auf dem Feld. © imago/Eibner/IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

„Er hat sich ab und zu durchgesetzt“, sagt Trainer Pal Dardai nach der Partie, „aber der letzte Pass, die letzte Konsequenz haben gefehlt.“ Herthas besten und beständigsten Spieler kann Christensen an diesem Tag nicht ersetzen. Damit aber wären vermutlich auch andere überfordert gewesen.

Doch insgesamt hat Christensen im Laufe der Hinrunde einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Aus dem Perspektivspieler ist eine Alternative für die Offensive geworden. „Am Ball habe ich eine viel größere Ruhe gewonnen“, sagt Christensen selbst. Zudem sei er „im physischen Bereich besser geworden und smarter in den direkten Duellen“.

In der Regionalliga kommt der Däne nach der Hinrunde auf fünf Tore in fünf Einsätzen, bei den Profis hat er in 248 Spielminuten, verteilt auf neun Ligaspiele, einen Assist beigesteuert.

Die Perspektive

Auch Trainer Dardai hat den Dänen inzwischen auf dem Schirm. Und mehr als das. „Ich mag Gustav. Für mich ist er – das kann man sagen – ein kleiner Liebling. Weil er arbeitet und nicht aufgibt“, hat der Ungar am Ende der Hinrunde öffentlich erklärt. „Ich sehe bei ihm etwas, deswegen fördern wir ihn.“

Christensen habe noch Riesenpotenzial, findet Herthas Trainer. Er sei schnell und diszipliniert, habe auch die Qualität für Tore und Vorlagen. „Wir müssen ihm jetzt Vertrauen schenken“, sagt Pal Dardai. „Er ist ein guter Junge.“