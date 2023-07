Die Schnappleinenfalle Laufen mit Hund ist in Berlin undenkbar

Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich hin und wieder in anderen Städten unterwegs bin. Nicht immer habe ich die Laufschuhe im Gepäck. Wenn ich aber weiß, dass eine größere Grünanlage in erreichbarer Nähe ist, dürfen sie nicht fehlen. So wie neulich in Köln. Da habe ich direkt am Stadtwald gewohnt, der für Läufer:innen ein Paradies ist. Vor allem für Läufer:innen, die einen Hund an der Laufleine mitführen, so wie ich an diesem Tag.