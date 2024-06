Die Wutbürger und ihr „Spielermaterial“ Das Wording von Jochen Breyer war oberlehrerhaft – aber in der Sache hat er recht

Christoph Kramer wollte die Zurechtweisung offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Am Samstagabend kam der Bundesliga-Profi in seiner Spielanalyse zu der Einschätzung, dass bei einer Umstellung von der Fünfer- auf eine Viererkette die taktische Grundordnung im Fußball komplett verändert sei, „von den Winkeln, von dem Spielermaterial“. Da war es also wieder das Unwort, „Spielermaterial“.