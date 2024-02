„Nie in den Schmerz gehen!“ Die zehn größten Fehler beim Yoga

Immer mehr Menschen praktizieren Yoga, alleine und in Kursen. Lena Groß und Vijay Kumar Vyas sind als Yoga-Therapeuten am Immanuel Krankenhaus Berlin tätig. Sie sagen: „Die weit verbreiteten Bilder von jungen, schlanken Frauen in schicken Sportklamotten wirken oft abschreckend.“ Stattdessen sollten andere Aspekte im Vordergrund stehen.

Hier sprechen sie über unnötige Sportutensilien, falsche Körperhaltungen und gefährlichen Leistungsdruck. Und geben Tipps, wie man am Besten Verletzungen vermeidet.