Neue Studie veröffentlicht Diskriminierung von Frauen im Fußball nimmt zu

Die Zahl der Frauen, die in der Fußballbranche Diskriminierung erleben, steigt. Dies zeigen die Ergebnisse einer Umfrage des Netzwerks „Women in Football“, die kürzlich veröffentlicht wurde. So haben mindestens 89 Prozent aller Frauen im Fußball schon einmal Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Im Jahr 2023 waren es noch 82 Prozent und vor vier Jahren 62 Prozent.