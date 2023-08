Dominanz in der Oberliga Berliner Festspiele mit Begleitung

Dass Klubs aus Berlin in dieser Spielzeit der Oberliga Nord des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) eine zentrale Rolle einnehmen würden, war schon vor Saisonbeginn abzusehen. Neun der insgesamt 16 Teams dieser Liga kommen aus der Hauptstadt. Dass vor den zahlreichen Begegnungen des 4. Spieltags am Sonntag die ersten sechs der Tabelle in Berlin beheimatet sind, offenbart die Ambitionen.