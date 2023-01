Drachenboot Indoor Cup Wenn das Schwimmbecken zur Betonwand wird

Martin Jähnke tropfte. Als er aus dem Drachenboot ausstieg, sich die Perücke vom Kopf zog und die gold glitzernde Sonnenbrille abnahm, war er ganz nass von dem Wasser, das am Rand des Bootes hochgespritzt war. „Nach zehn Sekunden hofft man, dass die eine Minute vorbei ist“, sagte er. So lange mussten er und seine neun Mannschaftskollegen nämlich durchhalten, ehe die Sirene ertönte, das Tauziehen in der Europaschwimmhalle für ihn ein Ende hatte und das nächste Team an der Reihe war. „Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Für Ungeübte wie mich brennt nach einer Minute der ganze Körper.“ Hier, an der Landsberger Allee, fand am Samstag zum zweiten Mal in Berlin der Drachenboot Indoor Cup statt.

