Drei Neue, ein Wackelkandidat Der deutsche Kader für die Fußball-EM im Check

Es war schon eine eindrucksvolle Atmosphäre, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Berlin geschaffen hatte. Als Julian Nagelsmann das Podium betrat, um bei der Pressekonferenz den deutschen Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2024 (14. Juni bis 14. Juli) bekannt zu geben, war es zunächst sekundenlang still.

Zwar waren im ganzen Raum auf LED-Wänden Stadionränge mit jubelnden Zuschauern zu sehen, die Anspannung war dennoch spürbar. Auch dann noch, als die Porträts der nominierten Spieler zu sehen waren.

Schließlich war es keine leichte Entscheidung, die der deutsche Bundestrainer hatte treffen müssen. Für die EM im eigenen Land darf Nagelsmann 26 Spieler nominieren, die Auswahl der möglichen Kandidaten ist allerdings deutlich größer. Mit seinem 27-köpfigen Aufgebot, das seit Sonntag nach und nach über die verschiedensten Kanäle verkündet worden war, und am Donnerstag in Berlin final feststand, ist nun auch klar, dass Nagelsmann noch einem Spieler eine Absage erteilen muss. „Die Wackelkandidaten wissen Bescheid, ich werde sie aber nicht namentlich nennen“, erklärte der 36-Jährige.

Insgesamt ist es ein Mix aus erfahrenen Spielern und sogenannten „jungen Herausforderern“. Der vorläufige Kader ähnelt dabei dem im März bei der letzten Abstellungsperiode des DFB. Nach den beiden Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande hatte Nagelsmann schon angekündigt, dass sich an dem Aufgebot nicht mehr viel ändern werde und dieser Vorhersage ist er nun nachgekommen. Diese Nationalspieler hat der Bundestrainer nominiert:

Tor

Die Entscheidung um die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft ist schon länger gefallen. Julian Nagelsmann hat sich im März gegen Marc-Andre ter Stegen und für Manuel Neuer entschieden. Auch wenn Letzterer im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid mit seinem Patzer an der Niederlage des FC Bayern München beteiligt war, ist der 38-Jährige gesetzt.

Der vorläufige EM-Kader im Überblick: Tor: Manuel Neuer (Bayern München/38 Jahre/117 Länderspiele), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/32/40), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim/33/0), Alexander Nübel (VfB Stuttgart/27/0). Abwehr: Waldemar Anton (VfB Stuttgart/27/1), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/27/14), Joshua Kimmich (Bayern München/29/84), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/27/8), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart/27/2), David Raum (RB Leipzig/26/20), Antonio Rüdiger (Real Madrid/31/68), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/24/11), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/28/23). Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen/29/3), Chris Führich (VfB Stuttgart/26/3), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion/32/5), Ilkay Gündogan (FC Barcelona/33/75), Toni Kroos (Real Madrid/34/108), Jamal Musiala (Bayern München/21/27), Aleksandar Pavlovic (Bayern München/20/0), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/21/16). Angriff: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim/21/0), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund/31/15), Kai Havertz (FC Arsenal/24/44), Thomas Müller (Bayern München/34/128), Leroy Sane (Bayern München/28/59), Deniz Undav (VfB Stuttgart/27/1).

An Position zwei folgt schließlich ter Stegen, der seit vielen Jahren herausragende Leistungen beim FC Barcelona zeigt. Als dritter und vierter Torhüter wurden Oliver Baumann und Alexander Nübel nominiert.

Eigentlich sollte Bernd Leno zum Turnier fahren, der Spieler des FC Fulham verletzte sich kürzlich aber an der Schulter, sodass er die EM verpasst. „Wir haben vier Torhüter nominiert und werden auch mit vier Torhütern in die EM gehen“, sagte Nagelsmann. „Alex Nübel hat sich die Nominierung verdient, weil er einfach eine sehr stabile Saison spielt und sportlich genau das verkörpert, was wir auf der Torwartposition auch brauchen.“

Abwehr

Zu dieser Position wurde in den vergangenen Tagen wohl eher weniger darüber diskutiert, wer mit zur EM darf, sondern vielmehr darüber, wer im Aufgebot fehlt. Was schon am Dienstag berichtet worden war, hat sich nun bestätigt: Der 78-fache Nationalspieler Mats Hummels ist nicht Teil des EM-Kaders.

Die Entscheidung gegen den Dortmunder Innenverteidiger ist durchaus gewagt, schließlich spielte der 35-Jährige eine herausragende Rückrunde in der Bundesliga und der Champions League. „Es sind keine schönen Entscheidungen, die man da trifft“, sagte Nagelsmann. „Am Ende muss ich als Cheftrainer eine Entscheidung treffen im Sinne der Mannschaft.“

Dafür wurde erstmals Hummels’ Teamkollege Nico Schlotterbeck berufen. Der 24-Jährige ist als Ersatz hinter den etatmäßigen Innenverteidigern Jonathan Tah und Antonio Rüdiger eingeplant.

„Unheimlich dankbar für die kommende Europameisterschaft im eigenen Land nominiert zu werden“, schrieb der Dortmunder bei Instagram, nachdem er am Sonntag in der Tagesschau als erster Spieler überhaupt für den EM-Kader genannt worden war. Hinzu kommen mit Robin Koch von Eintracht Frankfurt und Waldemar Anton, der ein absoluter Leistungsträger beim VfB Stuttgart ist, weitere zentrale Defensivspieler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auf den Außenpositionen hat sich Nagelsmann erwartungsgemäß für Joshua Kimmich (FC Bayern München) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) entschieden.

Kimmich wurde schon vor längerer Zeit aus dem zentralen Mittelfeld auf die Position des rechten Außenverteidigers zurückbeordert und Mittelstädt habe sich laut Nagelsmann in den vergangenen Monaten insbesondere im Defensivverhalten herausragend entwickelt. Ergänzt wird das Duo von David Raum und Benjamin Henrichs, die beide bei RB Leipzig unter Vertrag stehen.

Mittelfeld

Im Mittelfeld der deutschen Mannschaft dreht sich unter Nagelsmann alles um Toni Kroos. Der Spieler von Real Madrid wurde zwar als einer der letzten Namen bekannt gegeben, gilt aber als sehr wichtiger Bestandteil im deutschen Team. Der 34-Jährige gibt in der Zentrale den Takt vor und entscheidet, wann das Spiel beruhigt und wann es schnell gemacht wird.

Zudem lässt Kroos, mit seiner Art und Weise zu spielen, die großen Offensivtalente Florian Wirtz und Jamal Musiala zur vollständigen Entfaltung kommen. „Ich erwarte von ihm, dass er einfach eine Unterstützung ist für alle Spieler auf dem Feld“, meinte Nagelsmann. „Er ist jemand, der anderen Spielern extrem hilft durch seine Ruhe, die er am Ball hat.“

Damit Kroos seine Freiheiten hat, braucht es einen Spieler wie Robert Andrich, der neben Tah und Wirtz als dritter Spieler von Meister Bayer Leverkusen nominiert worden ist. Andrich überzeugt mit seinem Defensivverhalten auf der Sechserposition und agiert wie ein Auf- und Abräumer im defensiven Mittelfeld. Die nominellen Back-ups sind Pascal Groß, der in England für Brighton & Hove Albion zum Einsatz kommt, und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München.

Am Ende war er sehr enttäuscht und wäre gerne dabei gewesen. Julian Nagelsmann über die ausgebliebene Nominierung von Leon Goretzka

Nagelsmann verzichtet demnach auf Bayern-Spieler Leon Goretzka. „Am Ende war er sehr enttäuscht und wäre gerne dabei gewesen“, sagte Nagelsmann, der mit Goretzka bereits als Bayern-Trainer zusammengearbeitet hatte. „Ich kenne Leon schon lange, wir hatten viele Gespräche.“ Das Gespräch sei „natürlich emotional“ gewesen, aber „von beiden Seite nicht böse“.

Auf den offensiveren Positionen im Mittelfeld gestaltet sich das Ganze sehr variabel. Ilkay Gündogan dürfte in erster Linie die Rolle des Zehners zukommen. Ergänzt wird der Spieler des FC Barcelona, der bei der EM als Kapitän vorangehen wird, von Wirtz und Musiala, die entweder über die Mitte oder die Außenpositionen angreifen können.

Als klassische Flügelspieler sind Leroy Sané (FC Bayern München) und Chris Führich (VfB Stuttgart) vorgesehen. Julian Brandt und Serge Gnabry (FC Bayern München) verpassen demnach die EM. Während Gnabry aufgrund seiner Muskelverletzung fehlen wird, kommt die Entscheidung gegen Brandt, der bei Borussia Dortmund zuletzt einer der Leistungsträger war, durchaus überraschend.

Angriff

In vorderster Linie wird Nagelsmann wie in der Vergangenheit wohl auch bei der EM mit einer Sturmspitze auflaufen. Der Konkurrenzkampf dürfte dabei zwischen dem Dortmunder Niclas Füllkrug und Kai Havertz vom FC Arsenal am größten sein. Beide haben ihre Stärken als sogenannte Wandspieler, die mit dem Rücken zum Tor große Qualität haben. Havertz überzeugt zudem mit seiner Geschwindigkeit, die das Element der tiefen Läufe hinter die Kette zusätzlich ermöglicht.

Weitere Angreifer im EM-Kader sind der Shootingstar dieser Saison bei der TSG Hoffenheim, Maximilian Beier, sowie Thomas Müller (FC Bayern München) und Deniz Undav (VfB Stuttgart), die ihre Wirksamkeit nicht nur ganz vorne haben, sondern auch als Verbindungs- und Umschaltspieler.

Julian Nagelsmann wirkte am Donnerstag sehr zufrieden mit seiner Auswahl und gab sich optimistisch hinsichtlich des Turniers, das in weniger als vier Wochen mit dem Eröffnungsspiel in München startet. „Mit diesem Kader habe ich schon den Glauben daran, dass wir das Ding gewinnen können.“