„Ein altes Pferd, das auf den Ruhestand wartet“ Kroatiens große Ära steht vor dem Ende

Am Ende eines enttäuschenden Nachmittags näherte sich Zlatko Dalic der bitteren Wahrheit. Auf die Frage, warum sich seine Mannschaft im Vergleich zur WM in Katar, als Kroatien Dritter wurde, so schwertue, sagte der Nationaltrainer: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir solche Probleme haben würden. Aber die WM war vor zwei Jahren und unsere Spieler sind jetzt zwei Jahre älter.“