Ein Duell auf Augenhöhe mit Osnabrück Alba will mit Platz drei positiv abschließen

Der undankbare vierte Platz soll es auf keinen Fall werden für die Basketballerinnen von Alba Berlin. Das würde dieser außergewöhnlichen ersten Saison in der Bundesliga nicht gerecht werden. So klingt es zumindest bei Albas Spielerinnen an, wenn sie über das Hinspiel um Platz drei gegen die Panthers Osnabrück in der heimischen Sömmeringhalle am Donnerstag (19 Uhr, live auf sporttotal.tv) sprechen.