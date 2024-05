Ein verdammter Fehler? Hertha BSC und der mysteriöse „Zeitplan“ mit Pal Dardai

Ich fasse es mal zusammen: Die Presse berichtet, Pal Dardai sei nächste Saison nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Pal Dardai selbst berichtet: „Zum Schluss kommt immer ein Ergebnis raus. Dieses Mal ist das Ergebnis, dass Pal nicht weitermacht“. Hertha BSC dagegen sagt, man habe einen „Zeitplan“ und wolle sich kommende Woche nochmal zusammensetzen. Wenn es etwas zu vermelden gebe, werde man das tun.

Tja. Das Problem ist nun, dass inzwischen viele etwas vermelden, obwohl es gar nichts zu vermelden gibt. Und es ist natürlich immer fragwürdig, wenn die Bekanntgabe eines Ereignisses vor dem Ereignis selber stattfindet. Man kennt das zwar vom Wetter. Aber da spricht man von Prognosen.

Wenn allerdings der Angestellte von seiner Entlassung weiß, die Geschäftsführung aber noch gar nichts beschlossen haben will – schwierig! Irgendwas kann dann mit dem Zeitplan nicht stimmen. Vielleicht hat man schon zusammengesessen und sich jetzt nur in der Kalenderwoche geirrt? Oder hat möglicherweise die Presse die Entscheidung getroffen? Aber leider vergessen, die Geschäftsführung zu informieren? Könnte das sein?

Pal Dardai jedenfalls fügte noch in der Pressekonferenz an, er werde nach dem Sieg gegen Kaiserslautern auf seiner Terrasse ein Glas Wein trinken. Ah ja? Das machte mich stutzig. Warum sagt er das? Will er eine Andeutung machen? Hat möglicherweise die Geschäftsführung zu viel Wein getrunken und kann sich jetzt an die Entscheidung nicht mehr erinnern?

Oder hat die Geschäftsführung die entscheidenden Gespräche irrtümlicherweise mit der Presse geführt und vergessen, Pal Dardai einzuladen? Ist da was schiefgelaufen, im Sekretariat, bei der Terminvergabe? Es ist sehr mysteriös alles.

Was wir im Moment wissen: Es gibt einen Trainer namens Pal Dardai. Es gibt die Presse. Und es gibt einen Fußballclub namens Hertha BSC. Und irgendwo dazwischen muss sich ein verdammter Fehler eingeschlichen haben.