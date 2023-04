„Eine Beerdigung erster Klasse“ Berliner AK kassiert 1:8-Niederlage gegen Jena

Zeiss Jena vom Platz gefegt wurde. Für die Gastgeber war es die höchste Niederlage in der Regionalliga Nordost. Für die Gäste hingegen war es der höchste Auswärtssieg in einem Punktspiel in der Vereinsgeschichte. Von einem „historischen“ Spiel sprach der Verein auf Twitter. „Das ist ein brutaler Auswärtssieg, den wir hier eingefahren haben“, sagte auch Trainer René Klingbeil gegenüber ostsport.tv „Das konnte man so nicht erwarten.“

Die Berliner Spieler hingegen wirkten nach Schlusspfiff fassungslos. Auch Trainer Volkan Uluc war sichtlich mitgenommen. „Das war eine Beerdigung erster Klasse“, sagte er.. „Diese Gleichgültigkeit hat mich gestört. Der Verein und ich müssen daraus Schlüsse ziehen. Man braucht eine Mannschaft, die als Team agiert und Verantwortung übernimmt.“ Immer wieder habe er dem Team in der Rückrunde seine Hilfe angeboten.

Nun sei der Zeitpunkt gekommen, an dem man „rigoros“ agieren müsse, denn die Regionalliga Nordost sei „gnadenlos“, das habe man erneut vor Augen geführt bekommen. Der Berliner AK hatte nach einem starken Saisonstart die Tabelle der Regionalliga Nordost zwischenzeitlich angeführt, mittlerweile steht er auf Rang zehn. „Wir brauchen Männer, die sich dagegen stemmen“, sagte Uluc, der Ende März für Ex-Trainer Benjamin Duda gekommen war.

Dabei starteten die Berliner konzentriert gegen Jena, hatten schnell die erste Chance. Doch Jena, das im Aufstiegskampf offenbar noch ein Wörtchen mitreden will, wirkte dadurch so richtig befeuert. Nach 15 Minuten stand es aufgrund eines Doppelpacks von Jan Dahlke und eines Eigentors durch Shinji Yamada bereits 0:3 aus Berliner Sicht. Rintaro Yajima verkürzte zwischenzeitlich auf 1:3. Eine Gelb-Rote-Karte für Patrick Sussek schien den Gastgebern aber den Rest zu geben und sie kassierten in Unterzahl ein Tor nach dem anderen. (Tsp)